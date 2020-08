Børsoppgang i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,41 prosent, mens Shanghai Composite i Kina er opp 0,51 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,87 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,73 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller derimot 0,58 prosent.

Endret inflasjonsmål

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve tok fredag en avgjørelse om å justere det langsiktige inflasjonsmålet på to prosent til «en inflasjon som er i gjennomsnitt to prosent over tid».

Oppdateringene erkjenner eksplisitt utfordringene for pengepolitikken fra et vedvarende lavrentemiljø, skrev sentralbanken.

– Mange synes det er motstridende at Fed ønsker å presse opp inflasjonen. Imidlertid kan inflasjon som vedvarende er for lav, utgjøre alvorlige risikoer for økonomien, sa Jerome Powell i en kommentar.

Dow Jones og S&P 500 steg i New York torsdag, mens Nasdaq endte i rødt.