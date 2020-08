Børsen skyter fart – Tor Olav Trøim må se riggbabyen synke

HAR TATT GREP: Tor Olav Trøim har gjort det han kan for å sikre at Borr Drilling overlever, noe resultatet viser. Investorene er imidlertid nådeløse etter kvartalstallene.

HAR TATT GREP: Tor Olav Trøim har gjort det han kan for å sikre at Borr Drilling overlever, noe resultatet viser. Investorene er imidlertid nådeløse etter kvartalstallene. Foto: Eivind Yggeseth

Oslo Børs gikk rett i kjelleren på morgenkvisten, men har nå snudd opp og roet de store utslagene.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 866,17 ned 0,11 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Vinnerne

Innspurten av kvartalssesongen er blant det som er i fokus fredag, og det er hvordan selskapene har levert i det siste kvartalet som gir de store utslagene.

Dagens foreløpig største vinner er Storm Real Estate, som la frem sine tall torsdag ettermiddag, med en oppgang på 18,8 prosent til 4,04 kroner. Selskapet kunne melde om et resultat før skatt på 8,3 millioner dollar i første halvår, sammenlignet med et underskudd i samme periode året før.

Like bak er Aqua Bio Technology , som klatrer 15,1 prosent til 6,10 kroner. Selskapet leverte et middelmådig resultat i stor grad påvirket av coronaviruset, men ble reddet av utestående utbytte der mottakerne ikke var å finne.

Selskapet har imidlertid levert godt på børs i år, og er opp 160 prosent siden nyttårsrakettene sluknet. I august gjennomførte rettede emisjoner som tilførte selskapet 12,6 millioner kroner i ny kapital, som vil bistå i tiden fremover.

Vistin Pharma, som også har lagt frem sine tall i dag, stiger også markant i dag. Selskapet meldte om rekordinntekter på 73,0 millioner kroner i andre kvartal, og aksjen sendes opp 12,76 prosent til 16,35 kroner.

Blant de mest omsatte er det få aksjer som stiger. Unntakene er Adevinta, som stiger 0,25 prosent, og Frontline som er opp 0,36 prosent til 70,40 kroner.

Tapere

Borr Drilling leverte blodrøde tall i andre kvartal. Selskapet tapte 109,6 millioner dollar de siste tre månedene. Aksjen faller 5,7 prosent til 7,71 kroner. Hittil i år har aksjen falt 90 prosent.

Selv om selskapet har forbedret likviditeten gjennom salg av eiendeler og en emisjon i løpet av kvartalet er det ikke å stikke under stol at likviditeten er «relativt tight» sammenlignet med finans- og kontraktsforpliktelser på 2,5 milliarder dollar, ifølge Pareto Securities.

«Vi forventer at dette må adresseres om ikke altfor lenge og selskapet opprettholder at de må se etter ytterligere finansieringsmuligheter og salg av rigger», skriver meglerhuset.

Norwegian la frem et underskudd før skatt på 1,5 milliarder kroner, og flyselskapet påpekte at det i løpet av første kvartal vil være behov for ytterligere arbeidskapital. Aksjen faller nå 7,9 prosent til 1,14 kroner.

Insr Insurance måtte ta enorme avskrivninger i forbindelse med Storebrand-avtalen, noe som bidro til et underskudd før skatt på 220,8 millioner kroner. Aksjen stuper 17,1 prosent til 62 øre.

De nylig Merkur Market-noterte aksjene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture stjal torsdag showet med en oppgang på henholdsvis 22,0 og 11,5 prosent, mens aksjene i dag korrigerer kraftig ned.

Aker Offshore Wind er nå ned 4,6 prosent til 3,97 kroner, mens Aker Carbon Capture svekkes 7,6 prosent til 5,20 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag opp 0,11 prosent til 45,14 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,12 prosent til 43,09 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 44,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Mer enn 2,3 millioner fat pr. dag i raffineringskapasitet ble ifølge TDN Direkt stengt ned i Mexicogolfen som følge av orkanen Laura, som traff kysten av Louisiana torsdag.

USAs energiminister Dan Brouilette uttalte det ble gjort minimal skade på majoriteten av anleggene, som vil komme tilbake i produksjon så snart strømmen er gjenopprettet.

– Med mindre det har kommet noe varig skade på infrastrukturen, ville det ikke være en overraskelse om oljeprisen kommer litt ned, sier markedsstrateg Stephen Innes i AxiCorp, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor svekkes 1,01 prosent til 142,45 kroner, mens Aker BP faller 1,42 prosent til 169,70 kroner.