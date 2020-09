Mølsæter: Aker traff karbonplanken

Av Martin Mølsæter, forvalter i Firstfondene

Et av de viktigste tiltakene i EU Green Deal, som ble vedtatt i sommer, er ambisjonen om å innføre karbongrenseskatt. Dette er en toll på produsenter utenfor EU hvis de har større utslipp enn sine europeiske konkurrenter, og blir gjeldende allerede fra 2023. Vedtaket var med på å bidra til at prisen på CO2-utslipp i Europa doblet seg fra 15 til 30 euro pr. tonn i sommer, selv i en situasjon med mye ledig kapasitet i europeisk industri.

Ettersom EU selv bestemmer antallet kvoter som en monopolist, kan myndighetene enkelt skru opp prisen på utslipp ved å redusere kvoter som tildeles gratis hvert år. Prisen må opp til minst 50 euro pr. tonn og helst til 100 euro pr. tonn for at EUs ambisjoner om signifikante kutt i CO2-utslipp skal materialisere seg. Men om prisen på CO2-utslipp stiger for mye, for raskt, ødelegges konkurransekraften til europeisk industri. Flere land i Europa, som UK, har allerede egne tilleggsavgifter som bringer CO2-utslippsprisen opp til 40–50 euro pr. tonn i dag.

Demokratene i USA har også lagt inn karbongrenseskatt i partiprogrammet. Hvis EU kan forhandle frem en bilateral avtale for de mest energiintensive industriene med for eksempel USA, vil andre land raskt følge etter ettersom det er bedre å beholde en CO2-skatt innad i eget land enn å betale det til store markeder som EU eller USA.

Bare det at det er økt sannsynlighet for at det blir innført en slik grenseskatt, har trolig ført til en del diskusjoner på styrerommene i en del bedrifter i EU. Da kan det være lurt å ta en telefon til Aker Carbon Capture (ACC). ACC har en rekke løsninger å tilby etter titalls år med forskning og utvikling til en kostnad på mange milliarder, som norske myndigheter har betalt det meste av.

Få dager etter noteringen er børsverdien på omkring 2,5 milliard kroner. Med forventet omsetning til neste år på mellom 0,5–1 milliard kroner, og andre grønne selskaper som prises til 10–25 ganger neste års omsetning, er det ikke rart at interessen for aksjen er stor. EIA indikerer et årlig marked for karbonfangst på over 700 milliarder kroner i året i 2050 for å oppnå Paris-avtalemålene. For en aksjeforvalter er det også en måte å posisjonere seg for økt CO2-kvotepris. Økt kvotepris vil gi flere ordre til ACC. Hvis karbongrenseskatt blir innført, vil kundegrunnlaget til ACC øke betydelig utenfor EU også.

Et annet selskap som kan tjene på EU Green Deal er Aker Offshore Wind. Spesielt virker to prosjekter til havs utenfor Norge interessante for selskapet. Norge har som ambisjon å elektrifisere mye av olje- og gassproduksjonen de neste årene. Dette vil bli svært dyrt hvis det skal gjøres fra land, blant annet på grunn av behov for økt nettkapasitet. Man har også en risiko for at man må importere kull og gassfyrt kraft fra Europa for å dekke behovet til oljeselskapene. Det vil jo være en miljømessig katastrofe. Da kan det være mer attraktivt å sette opp flytende offshore vindparker nær plattformene.

Det finnes foreløpig ingen store flytende offshore vindparker i verden. Derfor vil de første som får det til høyst sannsynlig ende opp med svært lønnsomme prosjekter, siden det er så viktig for myndighetene å tilrettelegge for det. Fravær av auksjoner for offshore vindlisensene gjør det ekstra interessant. Jeg tror slike prosjekter vil tilrettelegges så man kan vise til en lønnsomhet på minst 10 prosent på totalkapitalen.

Når et slikt kjempeanlegg står klart, vil det reprises som et grønt langsiktig infrastrukturprosjekt til 3–4 prosents avkastning. Så i suksesscenariet vil man med de forutsetningene sitte igjen med 1,5–2 ganger investert kapital i gevinst når anlegget står klart. Aker Offshore Wind har identifisert fire prosjekter med 50 milliarder kroner i estimerte investeringer. Med dagens aksjeprising på litt over 2 milliarder, priser man fortsatt kun inn noen få prosenter av nåverdien i et suksesscenario. Det kan hende dette er for høyt, men i dagens investeringsklima, med ekstrem grønn interesse og svært luftig prising av andre grønne aksjer, kan det tenkes at aksjen vil prise inn enda noen få prosenter for suksesscenariet i løpet av noen måneder. Da får du en ny dobling av aksjekursen.