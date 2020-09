Seks aksjer til ny toppnotering – Hagen-fersking snublet

Oslo Børs endte i rødt mandag.

Hovedindeksen endte i 859,26 poeng, ned 0,43 prosent, og det ble omsatt aksjer for 6,2 milliard kroner.

Falt

To aksjer endte i all time low mandag: Merkur Markets-noterte Instabank og Thin Film Electronics. Aksjene var ned henholdsvis 2,4 og 5,9 prosent.

Dagens største taper ble Storm Real Estate, som falt 22 prosent til 5,85 kroner.

Fredag ble det kjent at storeier Morten Astrup kjøpte aksjer for knappe 1,8 millioner kroner . Samme dag dumpet en annen primærinnsider nesten alle sine aksjer i selskapet, mens Abra Norge kjøpte tilsvarende 32,8 prosent.

Norske Skog falt også markant 8,2 prosent til 28,45 kroner. Aksjen ble imidlertid handlet eks-utbytte på 3 kroner.

EXACT Therapeutics endte ned 8,7 prosent til 35,60 kroner. Selskapet har imidlertid levert best av årets nynoterte selskaper.

Stein Erik Hagen og Sundt-familien er hovedeiere i selskapet, og kan smile av oppgangen på hele 82,7 prosent fra emisjonen før børsnoteringen i juli.

Aker Offshore Wind korrigerte 7 prosent til 3,30 kroner.

Opptur

Til tross for at børsen endte i rødt endte hele seks aksjer med ny all time high mandag. Carasent, Medistim, Mercell Holding, Quantafuel, Scatec Solar og Tomra Systems kunne alle melde om ny toppnotering.

Scana meldte mandag om ny kontrakt med DSME, et stort selskap i Sør-Korea. «Dette er en stor kontrakt for oss», skriver Torkjell Lisland, adm. direktør i Scana-datter Seasystems.

Aksjen skjøt i været etter meldingen og endte opp 35 prosent til 1,62 kroner. Hittil i år har aksjen doblet seg, og selskapet leverte et godt andre kvartal – forholdene tatt i betraktning.

Ice Group klatret 16,6 prosent til 16,90 kroner. Selskapet skal nå hente penger, og meldte i morges at de har utstedt en konvertibel obligasjon med et bruttoproveny på mellom 650 og 1.200 millioner kroner.

Otello endte opp 6 prosent til 15,85 kroner. Det ble mandag morgen meldt at styremedlem Anooj Unarket har handlet aksjer i selskapet for nær 20 millioner kroner.

Aker Carbon Capture, la på seg 1 prosent til 5,10 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen stod da børsen stengte opp 0,1 prosent til 45,91 dollar fatet, mens WTI-oljen sto 0,3 prosent opp til 43,07 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 45,14 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Orkanen «Laura» er ventet å ha minimale virkninger på oljeinfrastrukturen i delstaten Texas. Fem raffinerier i Texas er ventet å gjenoppta driften, mens raffineriene Citgo og Phillips 66 kan stå overfor utsettelser på grunn av stormrelaterte skader, ifølge TDN Direkt.

– Markedet har klart å komme seg gjennom den andre smittebølgen og USAs smittetilfeller faller uten at oljeetterspørselen trengte å korrigere, sier analytiker Damien Courvalin i Goldman Sachs.

Analytikere mener nå at fokuset snart rettes mot avtagende oljeetterspørsel på grunn av en oppblomstring av virustilfeller og Opec+-relaterte tilbudsbekymringer.

Equinor endte ned 0,8 prosent til 141,60 kroner, mens Aker BP klatret 1,4 prosent til 173,80 kroner.