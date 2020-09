Nye rekorder på Wall Street – beste august siden 1980

Det var aksjesplitten i Tesla og Apple som var i fokus på Wall Street mandag. De to techgigantene gjennomførte aksjesplitten etter at børsen stengte fredag – Apples splitt var på fire-til-en, mens Tesla hadde en splitt på fem-til-en.

Investorlegenden Warren Buffett ser etter muligheter utenfor USA. Buffett og hans selskap Berkshire Hathaway kjøpte seg opp i fem japanske selskap i helgen – Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co og Sumitomo.

Buffett eier rundt 5 prosent av aksjene i selskapene og aksjepostene er verdt over 50 milliarder kroner.

«De fem store handelsselskapene har mange joint ventures-virksomheter over hele verden og vil sannsynligvis ha flere av denne type partnerskap. Jeg håper det i fremtiden kan skapes flere muligheter i fellesskap», skriver Buffett.

Indeksene Dow Jones og S&P 500 hadde sin beste august siden 1980-tallet, ifølge CNBC.

Vinnere og tapere

Dow Jones falt 0,79 prosent til 28.428,3og er med det ned 0,4 prosent i år.

Seks av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg mandag.

Teknologigiganten Apple var dagens vinner med en oppgang på 3,4 prosent til 130,0 dollar – ny toppnotering. Oppgangen kom etter at selskapet hadde sin første handelsdag etter aksjesplitten. Korrigert for aksjesplitten tilsvarer det 520,0 dollar.

Flere meglerhus har argumentert for at det er lite gjennomtenkt å stupe inn i en aksje, kun fordi selskapet gjennomfører en aksjesplitt: Aksjen blir billigere, men de underliggende prestasjonene til selskapet endrer seg ikke.

Walt Disney var dagens taper etter en nedgang på 2,7 prosent.

Kjente selskaper som Walmart og Microsoft falt henholdsvis 1,0 og 1,5 prosent.

Analytikere setter sine spor i markedet

S&P 500 endte ned 0,22 prosent til 3.500,3. Det vil si at indeksen er opp 8,3 prosent hittil i år.

Alexion Pharmaceuticals ble dagens vinner etter en oppgang på 6,8 prosent. Oppgangen kom etter at konkurrenten Novartis publiserte sine data. Analytiker i JPMorgan, Cory Kasimov, forklarer at dataene viser at Novartis ikke er en trussel for Alexion, ifølge Barron's.

HollyFrontier toppet taperlisten etter et fall på 7,5 prosent.

Inne på taperlisten var også General Electric etter et fall på 4,2 prosent til 6,3 dollar. Nedgangen kom etter at analytiker Stephen Tusa i JPMorgan trakk tilbake kursmålet på aksjen, ifølge Marketwatch. Tusa har blitt mer negativ til selskapets vei tilbake til andre halvår i 2020. Kursmålet hans var på 5 dollar.

Tesla suser videre

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,68 prosent til 11.775,5 og ny toppnotering. Indeksen har dermed steget 31,2 prosent siden nyttår.

Facebook falt 0,2 prosent, mens Apple stengte opp 3,4 prosent og Amazon steg 1,5 prosent.

Netflix var opp 1,1 prosent, mens Alphabet (Google) stengte ned 0,6 prosent og Tesla hoppet 12,6 prosent til 498,6 dollar – 2.493 dollar korrigert for aksjesplitten.

Dagens vinner ble Aimmune Therapeutics etter en oppgang på 171,6 prosent.

Høyest på taperlisten var Acasti Pharma, som stupte 65,5 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 15,0 prosent til 26,4.

Gullprisen var opp 0,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.976,5 dollar.

Nordsjøoljen var opp 2,0 prosent etter at energiselskaper i den amerikanske Mexicogulfen måtte stenge etter at tropestormer herjer.

3-måneders renten falt 0,3 basispunkter til 0,104 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 2,7 basispunkter til 0,129 prosent.

10-års renten falt 1,4 basispunkter til 0,706 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 2,3 basispunkter til 1,479 prosent.