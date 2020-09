Oslo Børs stiger i åpningen

Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 861,60, opp 0,23 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 428 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 0,52 prosent til 46,00 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,42 prosent til 43,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 45,99 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Oljelagertall fra API viste tirsdag at de amerikanske råoljelagrene falt med 6,4 millioner fat i forrige uke. Det var ifølge TDN Direkt på forhånd ventet et trekk på 1,9 millioner fat.

– Et større enn ventet trekk i amerikanske oljelagre, og et økende håp for en økonomisk innhenting i USA og Kina etter sunne makrotall, forårsaket kjøp i oljekontrakter, sier analysesjef Hiroyuki Kikukawa i Nissan Securities, ifølge nyhetsbyret.

Sjefanalytiker Kazuhiko Saito i Fujitomi Co trekker frem at en saktere enn ventet gjenopptagelse av oljeproduksjonen i USA etter orkanen «Laura» øker bekymringene for strammere tilbud.

Equinor stiger 0,28 prosent til 141,55 kroner, mens Aker BP faller 0,44 prosent til 171,20 kroner.

Opptur

Ice Group stiger onsdag morgen 7,32 prosent til 17,60 kroner.

DNB Markets høyner nå kursmålet på aksjen, og mener at utstedelsen av et obligasjonslån på 650-1.200 millioner kroner har redusert den finansielle risikoen i selskapet.

Magseis Fairfield har mottatt et betinget tildelingsbrev (LOA) fra et ikke-oppgitt multiklientselskap for en fire måneders OBN-undersøkelse i Mexico-gulfen

Nyheten sender Magseis-aksjen opp 8,21 prosent til 1,45 kroner.

Dagens foreløpig største vinner er Idex, som klatrer 9,07 prosent til 1,83 kroner.

Quantalfuel fortsetter oppgangen, etter at den tirsdag steg 7,48 prosent. Onsdag løftes aksjen ytterligere 4,90 prosent til 46,00 kroner.

Tapere

Norwegian endte i går ned 12,65 prosent, etter at Nordea Markets halverte sitt kursmål på aksjen, og storbanken HSBC også kutter kraftig. Onsdag fortsetter nedturen og flyaksjen faller 5,33 prosent til 1,00 kroner.

Ellers faller Tomra 1,63 prosent til 409,30 kroner, DNB svekkes 0,11 prosent til 140,50 kroner og Yara er ned 0,25 prosent til 362,80 kroner.