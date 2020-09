Tesla falt markant, mens Wall Street nådde nye høyder

Det ble en bred oppgang på Wall Street onsdag, etter at de tre ledende amerikanske indeksene endte i grønt. Både S&P 500 og Nasdaq nådde rekordhøye nivåer intradag, og begge stengte også til all-time high.

S&P 500 stengte opp 1,53 prosent til 3 580,62 poeng.

Nasdaq Composite la på seg 0,98 prosent til 12 056,44 poeng.

Dow Jones steg 1,64 prosent til 29.115,64 poeng.

Nyheter om salg sendte Tesla ned

Elbil-giganten opplyste onsdag at en av de største aksjonærene i selskapet, Baillie Gilford & Co, reduserte eierandelen sin til 4,26 prosent. Firmaet var i slutten av juni selskapets nest største aksjonær, men har nå falt ned til fjerde plass.

Nyhetene sendte Tesla-aksjen ned 5,83 prosent.

Gikk til topps etter utsagn fra investor

IT-selskapet DXC Technology gikk til topps i S&P 500 etter at investoren fra Oakmark, Bill Nygren, sa til CNBC at han trodde aksjen ville stige de neste fem årene, uavhengig av hvem som vinner det amerikanske presidentvalget.

Han uttalte videre at han ser stort potensial i markedet, til tross for at deler av det minner han om dotcom-boblen.

Aksjen stengte opp 11,68 prosent.

Svakere sysselsettingstall enn ventet

Tall fra ADP Employer Services viser at antall sysselsatte i den private sektoren i USA økte med 428.000 i august. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang i sysselsettingen på 950.000 personer.

Tirsdag sørget signalene om en raskere akselerasjon i industrien enn ventet, kombinert med bedre globale innkjøpssjefsindekser enn fryktet, for en oppgang i det amerikanske aksjemarkedet.

«Mens det japanske markedet ser ut til å få drahjep av det siste døgnets utvikling i USA ser investorene i Kina ut til å være mer urolige for mulige nye reguleringer innen finanssektoren», skriver DNB Markets i en oppdatering onsdag.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 1,95 prosent til 26,63.

Gullprisen var ned 1,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.949,0 dollar.

Nordsjøoljen ned 2,61 til 44,39 dollar fatet.

3-måneders renten steg marginalt 0,5 basispunkter til 0,114 prosent.

Renten på 2-åringen la på seg 2,8 basispunkter til 0,153 prosent.

10-års renten falt 2,9 basispunkter til 0,649 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 4,8 basispunkter til 1,378 prosent.