Styggere på Wall Street

Etter en negativ åpning har stemningen surnet ytterligere på Wall Street.

I skrivende stund (21:40 norsk tid) faller Dow Jones 3,38 prosent til 28.114,1, Nasdaq 5,65 prosent til 11.377,7, mens den bredere S&P 500-indeksen trekker ned 4,20 prosent til 3.440,5.

Apple dundrer ned mer enn syv prosent og kan gå mot sin verste dag siden mars. Samtidig raser Amazon over seks prosent.

Facebook faller over fem prosent, mens Tesla er ned mer enn 10 prosent.

Sistnevnte fortsetter dermed den nedadgående trenden fra i går, da det ble kjent at en av de største aksjonærene i selskapet, Baillie Gilford & Co, reduserte sin eierandel til 4,26 prosent. Selskapet var i slutten av juni selskapets nest største aksjonær, men har nå falt ned til fjerde plass.

Kryptovalutaer ser også rødt, med Bitcoin ned 5,5 prosent til 10.712 dollar og Ethereum ned over seks prosent til 405,42 dollar.

Tviler på Washington

Marketwatch mener tvil om ytterligere finanspolitiske stimulanser fra Washington bidrar til å senke markedene, og viser til tirsdagens uttalelse fra Representantenes Hus-leder Nancy Pelosi om fortsatt stor uenighet mellom Demokratene og Republikanerne.

Investorer har også tatt til orde for en sektorrotasjon bort fra teknologi og over til det bredere markedet i håp om at det vil styrke grunnlaget for børsrallyet.

Wall Street tar seg dermed en pust i bakken fra rekordkjøret.

På makrofronten falt jobless claims mer enn ventet i forrige uke, etter at amerikanske statistikkmyndigheter har lagt om metoden beregningene gjøres på.

Handelsbalansen kom inn med et høyere underskudd enn ventet , mens den viktige innkjøpssjefsindeksen for tjenestesektoren i USA skuffet bittelitt.

Følg Wall Street her.