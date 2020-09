Blodrødt på Wall Street – kollaps i teknologiaksjene og fryktindeksen til himmels

Ukens nest siste handelsdag var preget av nedgang blant de tonenagivende indeksene på Wall Street, etter flere dager hvor de har stengt i all-time high. Teknologigigantene slet, etter å ha opplevd en lang periode med oppgang.

Tvil om ytterligere stimulans

De siste månedene har aksjemarkedene opplevd bred oppgang, da investorer blant annet har satset på ytterligere stimulans fra regjeringer og sentralbanker, samt utsiktene til en potensiell coronavaksine.

Ifølge Marketwatch bidrar tvil om ytterligere finanspolitiske stimulanser fra Washington til å senke markedene, og viser til tirsdagens uttalelse fra Representantenes Hus-leder Nancy Pelosi om fortsatt stor uenighet mellom Demokratene og Republikanerne.

Investorer og analytikere er bekymret for at en korreksjon har vært forsinket, spesielt med tanke på de økonomiske arrene fra coronaviruset, bekymringer over en ny bølge av infeksjoner senere i år og en potensielt forstyrrende USAs presidentvalg i begynnelsen av november, skriver CNBC.

Fortsatt høy arbeidsledighet

På makrosiden viste tall fra amerikanske arbeidsmyndigheterat antall førstegangssøkende til ledighetstrygd (jobless claims) kom inn på 881.000 personer sist uke (per 29. august). Fire ukers snitt falt fra reviderte 1.069.250 til 991.750. Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) var per 21. august 13.254.000, ned 1.238.000 fra forrige ukes reviderte 14.492.000.

Ned, ned og ned

Den brede S&P-500 falt 3,52 prosent til 3.454,92.

Bank of America falt 0,7 prosent, mens Goldman Sachs falt 1,2 prosent. Morgan Stanley og Citigroup stengte ned henholdsvis 1,0 og 0,9 prosent.



Dow Jones stengte ned 2,78 prosent til 28.292,73.



Teknologigantene Apple og konkurrenten Microsoft stupte henholdsvis 8,01 og 6,2 prosent. Apple kunngjorde torsdag at en planlagt endring av iPhone-operativsystemet som kan påvirke hvordan Facebook og andre mobilannonsører sporer brukere vil bli forsinket til tidlig i 2021.



Teknologitunge Nasdaq stupte på sin side 4,96 prosent til 11.458,10.



Facebook og Amazon falt henholdsvis 3,76 og 4,63 prosent. Førstnevnte kunngjorde torsdag at de vil forby nye politiske annonser i uken før presidentvalget 3. november.

Streaminggiganten Netflix stengte ned 4,9 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned 5,12 prosent.

Tesla falt på sin side hele 9,02 prosent. Elbil-giganten opplyste onsdag at en av de største aksjonærene i selskapet, Baillie Gilford & Co, reduserte eierandelen sin til 4,26 prosent. Firmaet var i slutten av juni selskapets nest største aksjonær, men har nå falt ned til fjerde plass. Nyheten sendte aksjen markant ned onsdag, og nedgangen stoppet ikke torsdag.



Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg markante 27,10 prosent til 33,77 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.938,30 dollar, ned 0,33 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 0,95 prosent til 43,96 dollar pr. fat og amerikansk lettolje falt 0,66 prosent til 41,29 dollar pr fat.

Tiåringen falt 1,46 basispunkter til 0,632 prosent.