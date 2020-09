RØDT OVERALT: Børsene faller over hele Asia fredag, og teknologi tynger.

RØDT OVERALT: Børsene faller over hele Asia fredag, og teknologi tynger. Foto: Bloomberg

Etter kraftig fall på Wall Street torsdag, peker pilene nedover også på børsene i Asia fredag.

I Tokyo faller Nikkei 1,3 prosent til 23.152,14, mens den bredere Topix-indeksen trekker ned med 1,1 prosent til 1.613,89.

I Kina står large cap-indeksen CSI 300 i minus 1,6 prosent. Shanghai Composite faller 1,4 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,8 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea er ned 1,3 prosent, mens Sydney-børsen faller nærmere tre prosent.

Tech-aksjer får svi

Som i USA får teknologiaksjer gjennomgå, og Apple-leverandører som Sharp og Murata Manufacturing faller over to prosent i Tokyo – etter at Apple selv falt åtte prosent i USA.

LG Display er ned rundt tre prosent i Sør-Korea.

Alibaba stuper over fire prosent i Hongkong, mens Tencent er ned nærmere tre prosent.

– Det er ingen åpenbar katalysator for bevegelsene. Nå er spørsmålet om korreksjonen får ben å gå på, eller om investorene lar seg friste inn igjen i markedet, skriver Rodrigo Catril i National Australia Bank ifølge CNBC i et notat.

Månedens viktigste

Investorer ser frem mot den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten fra USA, som av mange karakteriseres som «månedens viktigste» tall.

Konsensus peker mot at 1,4 millioner jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren (non-farm payrolls) i august. I juli ble det skapt 1,76 millioner jobber.

Ledigheten ventes inn på 9,8 prosent, noe som i så fall vil være ned fra 10,2 prosent i juli. Ingen endringer ventes i timelønnsveksten på månedsbasis. Denne var på 0,2 prosent i juli.

