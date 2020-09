Wall Street avslutter en uken med nedgang, mens opsjonshandel bekymrer

Det ble nok en rød dag på Wall Street, etter flere dager med nedgang. Tyngst ble det for teknologitunge Nasdaq, mens S&P 500 og Dow Jones fulgte hakk i hæl.

S&P 500 stengte ned 0,82 prosent til 28,139,56 poeng.

Nasdaq Composite falt 1,27 prosent til 11.313,13 poeng.

Dow Jones krympet 0,54 prosent til 28.139,56 poeng.

Uvanlig opsjonshandel kan ha drevet rally

Fredag kveld ble det rapportert i flere amerikanske medier at SoftBank, gjennom sitt investeringsfond, har drevet opp markedet de siste månedene gjennom gigantsummer i call-opsjoner. Call-opsjoner gir eier en rett, men ikke plikt, til å kjøpe en aksje til en gitt pris innen et forutbestemt tidspunkt.

Analytikere melder nå at den uvanlige aktiviteten i opsjonsmarkedet kan ha vært med på å bidra til det uvanlige rallyet og omsetningen i aksjemarkedet de siste månedene. De samme hevder også at denne aktiviteten kan ha gjort markedet svært sårbart for eventuelle fall, slik vi har sett mot slutten av uken.

CNBC skriver at det uvanlige rallyet, der VIX-indeksen (frykt-indeksen) og aksjemarkedet har steget på samme tid, kan forklares av investorers analyse av den unormalt høye omsetningen i opsjonsmarkedet.

Wall Street Journal skrev torsdag at offentlige registre viser hvordan fondet har investert nærmere 4 milliarder dollar i teknologiaksjer i løpet av våren. Dette inkluderer da ikke de massive summene som ble plassert i opsjoner.

Jobbtall i fokus

Utviklingen på Wall Street finner sted til tross for at det som blir omtalt som «månedens viktigste tall», overrasket positivt fredag.

Antall sysselsatte utenfor landbrukssektoren i USA (non-farm payrolls) steg med 1,371 millioner i august. Arbeidsledighetsraten var 8,4 prosent.

Ifølge TDN Direkt var det ventet at antall sysselsatte ville stige med 1,4 millioner, mens ledighetsraten var ventet til 9,8 prosent.

«Tvil om holdbarheten av verdsettelsene innen teknologisektoren, en strukket tålmodighet når det gjelder nye støttepakker og manglende støtte i oppdateringene av både ISM-indeksen og ledigheten sendte risikoviljen ned i det amerikanske aksjemarkedet i går», skrev Ole-Andreas Krohn i fredagens rapport fra DNB Markets.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 9,64 prosent til 30,36.

Gullprisen var ned 1,5 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.943,40 dollar.

Nordsjøoljen falt 3,63 prosent til 42,47 dollar fatet.

3-måneders renten steg marginalt 2,7 basispunkter til 0,113 prosent.

Renten på 2-åringen la på seg 1,6 basispunkter til 0,149 prosent.

10-års renten steg 7,8 basispunkter til 0,717 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 10,1 basispunkter til 1,465 prosent.