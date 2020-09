Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen mandag.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 848,65, opp 0,35 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 389 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,52 prosent til 42,01 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,81 prosent til 39,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I helgen ble det ifølge TDN Direkt kjent at Saudi-Arabia gjorde de dypeste månedlige priskuttene for skipninger til Asia på fem måneder.

Statlige Saudi Aramco kuttet prisene til Asia for oktober-skipninger med 1,40 dollar pr .fat til en rabatt på 0,50 dollar pr fat mot Oman/Dubai. På forhånd var det ventet et kutt på 1,0 dollar pr. fat.

Saudia Arabia setter vanligivis tonen for prisingen blant øvrige produsenter i Midtøsten, inludert Irak og De forente arabiske emirater.

ANZ-analytikere skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at investorer i økende grad blir bekymret for svakere etterspørsel.

«Med Labor Day i USA, som offisielt markerer slutten av kjøresesongen for sommeren, står investorer også overfor faktum at etterspørselen har vært svak, mens oljelagrene forblir på høye nivåer», skriver analytikerne.

Equinor ( ) faller 0,29 prosent til 138,35 kroner, mens Aker BP ( ) er opp 0,18 prosent til 165,00 kroner.

Opptur

Solon Eiendom ( ) fyker opp 16,72 prosent til 35,60 kroner. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 37,90 kroner, opp ca. 25 prosent.

Selskapet melder mandag morgen at de nå vurderer strategiske alternativer, blant annet salg av virksomhetene eller en fusjon med en tredjepart.

Ayfie Group ( ) kjøper nå alle aksjene i Haive. Nyheten sender aksjen opp 15,41 prosent til 2,54 kroner.

XXL ( ) stiger markant mandag morgen, og er foreløpig opp 8,60 prosent til 21,22 kroner på høyt volum. DNB Markets oppgraderte i dag aksjen til kjøp, med et kursmål på 25,00 kroner.

Ellers blant de mest omsatte styrkes Quantafuel ( ) 6,77 prosent til 50,55 kroner, Nel ( ) er opp 4,10 prosent til 21,34 kroner, og Nordic Semiconductor ( ) klatrer 4,23 prosent til 99,80 kroner.

Både DNB Markets og Arctic Securities har nå troen på sistnevnte, og jekker begge opp kursmålet etter at selskapet sendte ut et positivt resultatvarsel for tredje kvartal.

I rødt

Kongsberg Automotive ( ) topper taperlisten, etter at det søndag ble kjent at konsernsjef Henning E. Jensen går på dagen uten begrunnelse etter en svært turbulent periode for selskapet.

KOA-aksjen svekkes 5,34 prosent til 0,15 kroner, og er hittil i år ned over 86 prosent.