Styreleder løfter aksje

Ved lunsjtider står hovedindeksen på Oslo Børs i 850,52 poeng, opp 0,6 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 42,02 dollar, ned 0,7 prosent. ANZ-analytikere skriver ifølge TDN Direkt i en oppdatering at investorer i økende grad blir bekymret for svakere etterspørsel.

«Med Labor Day i USA, som offisielt markerer slutten av kjøresesongen for sommeren, står investorer også overfor faktum at etterspørselen har vært svak, mens oljelagrene forblir på høye nivåer», skriver analytikerne.

Equinor faller 0,2 prosent til 138,45 kroner mens Aker BP faller 1,1 prosent til 162,90 kroner.

Quantafuel har i dag klatret til en ny rekordnotering på 52,80 kroner. Ved lunsjtider omsettes aksjen for 51 kroner, opp 7,8 prosent.

Solon Eiendom vurderer strategiske alternativer. Det kan dreie seg om salg av virksomhetene eller en fusjon med en tredjepart. Mer info vil komme frem når selskapet skal legge frem rapporten for tredje kvartal, som finner sted 11. november.

Styreleder Simen Thorsen peker på at aksjen har en betydelig rabatt med tanke på «net asset value».

«Gitt dette og en detaljert strategisk gjennomgåelse, har vi besluttet å undersøke ulike alternativer, inkludert et potensielt salg av selskapet. Det er av styrets oppfatning at dette er i våre aksjonærers beste interesse», understreker Thorsen.

Aksjen stiger 13,8 prosent til 34,7 kroner.

Søndag kveld sendte Kongsberg Automotive ut en børsmelding hvor det fremkom at konsernsjef Henning E. Jensen går på dagen.

Norbert Loers og Robert Pigg tar foreløpig over stillingen, med delt ansvar mellom de to, frem til styret har ansatt ny sjef. Loers er i dag finansdirektør i bildelsprodusenten, mens Pigg har hatt en direktørstilling i «Off-Highway Business»-avdeling.

Aksjen faller 3,4 prosent til 0,15 kroner.

DNB Markets oppgraderer XXL fra en hold- til en kjøpsanbefaling. Ifølge TDN Direkt jekkes kursmålet opp fra 24 til 25 kroner.

«Vi forventer at XXL vil rapportere solide tredjekvartalsresultater, og ligger rundt 30 prosent over konsensus på ebitda. (..) Vi oppgraderer aksjen som følge av positive estimatrevideringer og positive utsikter», skriver meglerhuset.

Mandag stiger aksjen 14,1 prosent til 22,30 kroner.