Oslo Børs snur ned

Oslo Børs steg i åpningen tirsdag, men har nå snudd ned.

Etter 24 minutters handel står hovedindeksen i 853,79, opp 0,13 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 197 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,36 prosent til 41,89 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,29 prosent til 38,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Vanda Insights-sjefen Vandana Hari mener ifølge TDN Direkt råoljeprisen nå bruker tid på å finne en bunn.

– Det er ingen faktorer i nær fremtid som kan oppmuntre en skarp innhenting fra de to siste ukene med nedgang. WTI-prisen tar igjen Brent-oljeprisens fall mandag, når det amerikanske markedet var stengt for handel, sier hun.

Analysesjef for råvarer i National Australia Bank, Lachlan Shaw, peker ifølge TDN Direkt på at kombinasjonen av at en går ut av kjøresesongen for sommeren i USA, en sesongmessig faktor, har refokusert markedets oppmerksomhet på hvorvidt etterspørselsbedringen er sterk nok.

– Det er klart det er noen tvil, som Aramcos prisbeslutning har demonstrert, sier han ifølge nyhetsbyrået, og viser til at statlige Saudi Aramco i helgen kuttet de offisielle salgsprisene (OSP) til Asia og USA.

Equinor faller 0,32 prosent til 139,10 kroner, mens Aker BP stiger 1,13 prosent til 166,00 kroner.

Opptur

Idex klatrer tirsdag morgen 26,51 prosent til 2,10 kroner, og er foreløpig dagens nest mest omsatte aksje.

Selskapet kunne i morges melde at de har mottatt den første ordren fra en global kortprodusent for de biometriske fingeravtrykkssensorene Trustedbio (TM).

Dagens aller mest omsatte er Quantafuel , som også løftes markant. Aksjen er i skrivende stund opp 15,64 prosent til 63,30 kroner.

Analytikerne hos DNB Markets har gjort en ny vurdering av aksjen, og gir nå kursmålet et solid løft til 84,00 kroner.

Ellers blant de mest omsatte klatrer Vow 6,03 prosent til 30,75 prosent, mens Tomra er opp 0,41 prosent til 369,50 kroner.