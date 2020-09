Teknologiaksjene raste på Wall Street: – Verdsettelsene er strukket langt over historiske nivåer

Det ble en tung dag på New York-børsen, og alle de tre toneangivende indeksene stengte i rødt. Spesielt falt teknologiaksjene markant.

Utviklingen kommer etter en kraftig nedgang blant teknologiaksjene mot slutten av forrige uke. Bratt fall i Amazon, Apple, Microsoft og Facebook medførte den verste uken for Nasdaq siden mars. Dow Jones markerte forrige uke sitt største ukentlige tap siden juni.

Tror på ytterligere korreksjon

Flere aktører tror at nedgangen de siste dagene stammer fra bekymringer om at den massive teknologiske oppgangen har presset verdsettelsene til uholdbare nivåer, skriver CNBC.

– De høye verdsettelsen i aksjene er strukket langt over historiske nivåer. De tekniske indikatorene pekte på overdreven optimisme i markedet, noe som ofte antyder at en korreksjon er sannsynlig, sier Bruce Bittles, investeringsstrateg i meglerhuset Baird.

Bittles er ikke den eneste som tror på ytterligere nedgang i aksjemarkedet. Matt Maley, sjefsmarkedsstrateg i Miller Tabak, tror en korreksjon på mer enn 10 prosent er sannsylig, melder CNBC.

– Gitt hvor ekstreme mange av indikatorene vi følger har utviklet seg i løpet av den siste uken, tror vi det vil kreve mer enn bare en mild tilbakegang for å avvikle disse forholdene, sier Maley.

Ned, ned og ned

Den brede S&P-500 falt 2,78 prosent til 3.331,83.



For bankaksjene ble det en dyster handelsdag. Storbanken Bank of America falt 3,99 prosent, mens Goldman Sachs falt 4,01 prosent. Morgan Stanley og Citigroup stengte ned henholdsvis 4,82 og 2,82 prosent.



Vaksineutvikler Moderna dundret ned hele 13,19 prosent. General Motors på sin side la på seg 7,93 prosent.

Dow Jones stengte ned 2,17 prosent til 27.521,99.



Teknologigantene Apple og konkurrenten Microsoft stupte henholdsvis 6,73 og 5,41 prosent. Førstnevnte annonserte at det vil holde en en digital presentasjon neste tirsdag, 15. september, ifølge flere amerikanske medier. Det ventes at Apple vil presentere fire nye iPhone, to av 12-modellen og to Pro-modeller. Det spekuleres også i at Apple har nye klokkemodeller på gang.

Teknologitunge Nasdaq stupte på sin side 4,11 prosent til 10.847,69.

Facebook og Amazon falt henholdsvis 4,09 og 4,39 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte ned 1,75 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned 3,64 prosent.

Tesla ble dagens store taper og kollapset hele 21,06 prosent. Fredag ble det kjent at selskapet ikke ble inkludert i S&P 500-indeksen da komiteen annonserte de nye tilskuddene. Nå er det også klart at elbilprodusenten har fullført salget av fem milliarder dollar i aksjer gjennom sitt aksjedistribusjonsprogram.

David Trainer, sjefanalytiker i New Constructs, omtaler Tesla som «den farligste aksjen på Wall Street» og sier at tallene ikke støtter en så høy prising og verdsetting.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg 3,48 prosent til 31,82 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.940,10 dollar, opp 0,30 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned hele 5,04 prosent til 39,92 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 5,45 prosent til 36,93 dollar pr fat.

Tiåringen falt 4,01 basispunkter til 0,683 prosent.