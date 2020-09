Oslo Børs åpner svakt opp

Oslo Børs stiger i åpningen onsdag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 847,41, opp 0,57 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 538 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,33 prosent til 39,58 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,62 prosent til 36,58 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Brent-prisen falt tirsdag under 40 dollar pr. fat for første gang siden juni, samtidig som antallet smittetilfeller stiger i en rekke land.

Analytikere mener ifølge TDN Direkt at utbruddet en trussel for håpene om en global økonomisk innhenting som kan påvirke etterspørselen etter drivstoff.

«Stans i etterspørselen har vært en bekymring for markedet en stund og det kommer mer til syne», skriver analytikerne i ING Economics i en oppdatering.

De påpeker ifølge TDN Direkt at de ikke ser noen klar katalysator for Brent-prisens fall under 40 dollar pr. fat.

«Men sterkere dollar og et svakt aksjemarked gjør lite for å hjelpe sentimentet, ikke bare for olje, men for det brede råvaremarkedet», heter det.

Equinor stiger 2,00 prosent til 137,55 kroner, mens Aker BP er opp 0,86 prosent til 158,35 kroner.

Opptur

Quantafuel stiger onsdag morgen 16,50 prosent til 69,90 kroner, som dagens mest omsatte aksje. Aksjen er dermed opp over 300 prosent hittil i år.

Selskapet kunne i morges melde at de har startet driften ved fabrikken i Skive i Danmark, og dermed nådd en betydelig milepæl i utviklingen av selskapet.

Ellers blant de mest omsatte aksjene stiger Frontline 5,75 prosent til 70,80 kroner, mens Yara styrkes 0,68 prosent til 357,40 kroner.

I rødt

Idex steg voldsomme 28,61 prosent tirsdag, etter melding om den første ordren fra en global kortprodusent for de biometriske fingeravtrykkssensorene Trustedbio (TM). Onsdag snur aksjen ned 1,64 prosent til 2,10 kroner.

Nordic Semiconductor faller 3,99 prosent til 89,00 kroner.

Øverst på taperlisten finner vi John Fredriksen-dominerte Seadrill , som faller 7,23 prosent til 2,18 kroner, mens Eidesvik Offshore svekkes 7,14 prosent til 2,60 kroner.