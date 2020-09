Quantafuel suser inn til ny rekordnotering

EN GOD DAG PÅ JOBBEN: Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn kan glede seg over stadig nye rekordnoteringer.

EN GOD DAG PÅ JOBBEN: Quantafuel-sjef Kjetil Bøhn kan glede seg over stadig nye rekordnoteringer. Foto: Brian Cliff Olguin

Onsdag gikk gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 1,8 prosent før den sluttet på 857,53 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,25 milliarder kroner.

Store selskaper som Yara og Telenor klatret henholdsvis 3,0 prosent og 3,9 prosent.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,74 dollar, opp 0,1 prosent. Antall smittetilfeller stiger nå i flere land og analytikerne frykter at det kan påvirke etterspørselen etter drivstoff.

«Stans i etterspørselen har vært en bekymring for markedet en stund og det kommer mer til syne», skriver analytikerne i ING Economics i en oppdatering.

Equinor gikk opp 4,2 prosent til 140,50 kroner mens Aker BP klatret 2,3 prosent til 161,65 kroner.

Quantafuel har startet driften ved sin første fabrikk i Skive i Danmark, og har dermed nådd en betydelig milepæl i utviklingen av selskapet. Quantafuel har utviklet en teknologi som omdanner plastavfall til enten nafta, diesel eller marine gas oil. Tirsdag sendte selskapet den første oljen til sitt laboratorium for videre analyse.

Aksjen hoppet 21,5 prosent til 72,90 kroner. Onsdagens høyeste notering var på 75 kroner, hvilket er en ny toppnotering.

Tirsdag ble det kjent at Idex Biometrics hadde mottatt den første ordren fra en global kortprodusent for de biometriske fingeravtrykkssensorene Trustedbio, noe som sendte aksjen opp hele 28,6 prosent.

Sensorene det er snakk om vil være en integrert del av kortprodusentenes neste generasjon med biometriske betalingskort, som vil gjort tilgjengelige for finansinstitusjoner innen utgangen av 2020.

Onsdag falt aksjen 7,3 prosent til 1,98 kroner.

Pareto Securities har tatt opp dekningen av teknologiselskapet Elop . Ifølge TDN Direkt har det resultert i en kjøpsanbefaling og et kursmål på 10 kroner.

– Med flere triggere stilt opp for det kommende året, liker vi risk/reward, slår meglerhuset fast i en rapport.

Aksjen gikk opp 16 prosent til 5,8 kroner.

ADS Crude Carriers har inngått en intensjonsavtale om å selge den 2002-bygde VLCC-en «ADS Stratus» til en ikke-navngitt aktør for 25,5 millioner dollar.

Aksjen la på seg 20,2 prosent og sluttet på 16,65 kroner.