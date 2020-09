Comeback på Wall Street etter tre forferdelige dager

De siste dagene har vært blodrøde på Wall Street, der Dow Jones-indeksen har falt fra 29.101 til 27.501 på tre dager – et fall på 5,5 prosent.

Verst har det vært for teknologiindeksen som har stupt fra 12.056 til 10.848 i tilsvarende periodet. Det tilsvarer en nedgang på mer enn 10 prosent, og var hovedsakelig drevet av FAANG-aksjene og Tesla. Onsdag fikk investorene nok av røde tall og sendte alle indeksene kraftig opp.

Selv om USA fortsatt er hardt rammet av coronaviruset, har smittetallene blitt kraftig redusert. Det siste døgnet har det blitt registrert 28.561 nye smittetilfeller i landet, mot 78.615 tilfeller på det høyeste midt i juli.

Til sammen har mer enn 6,5 millioner personer blitt smittet av viruset, mens nær 200.000 har mistet livet.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 1,60 prosent til 27.940,7og er med det ned 2,1 prosent i år.

26 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg onsdag.

Teknologigiganten Microsoft toppet vinnerlisten etter en oppgang på 4,3 prosent. Aksjen været etter at selskapet la frem detaljer rundt en ny versjon av spillkonsollen Xbox. Utover dagen har aksjen roet seg ned.

Den dyreste modellen vil koste 499 dollar, mens den billigste vil ha en pris på 299 dollar. Konsollene skal etter planen lanseres 10. november, mens det åpnes opp for forhåndsbestillinger allerede 22. september.

Walgreens Boots Alliance var dagens taper etter en nedgang på 2,1 prosent.

Kjente selskaper som Walmart og Coca-Cola steg henholdsvis 1,1 og 0,8 prosent.

Lite drahjelp fra analytiker

S&P 500 endte opp 2,02 prosent til 3.399,0. Det vil si at indeksen er opp 5,2 prosent hittil i år.

Qorvo var dagens vinner etter at den la på seg 7,5 prosent.

Flyaksjene Delta Air Lines, Southwest Airlines og Jetblue falt henholdsvis 2,4 prosent, 3,1 prosent og 1,5 prosent. Nedgangen kom til tross for utsagn fra optimistisk analytiker i Morgan Stanley.

«Vi mener at det verste av den forestående likviditetsrisikoen er forbi oss, men vi foretrekker fortsatt selskaper med krutt, en solid balanse og minst mulig begrensninger fra statlig økonomisk bistand», argumenterer Morgan Stanley-analytikeren, som viser til at Delta Air Lines, Southwest Airlines og Jetblue er gode kjøp med saftig oppside.

Luksusforhandleren Tiffany & Co. toppet taperlisten etter et fall på 6,4 prosent. Fallet kom etter at franske LVMH, som blant annet eier Louis Vitton, kansellerte budet på 16 milliarder dollar. Nedgangen sendte markedverdien til 14,8 milliarder dollar.

Rekyl i Tesla

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 2,71 prosent til 11.141,6. Indeksen har dermed steget 24,2 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,9 prosent, mens Apple stengte opp 4,0 prosent og Amazon steg 3,8 prosent.

Netflix var ned 1,4 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 1,6 prosent og Tesla skjøt opp 10,9 prosent til 366,3 dollar. Rekylen i Tesla kom etter at aksjen kollapset mer enn 21 prosent tirsdag.

Dagens vinner ble Intra-Cellular Therapies etter en oppgang på 72,9 prosent.

Høyest på taperlisten var Shiloh Industries, som stupte 45,7 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 8.9 prosent til 28,7.

Gullprisen var opp 0,7 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.957,4 dollar.

Nordsjøoljen var opp 2,7 prosent og opplevde en rekyl etter en nedgang i oljeprisen så langt i september. Det hjalp også at meglerhuset Morgan Stanley hevet estimatene for oljeprisen.

3-måneders renten falt 0,8 basispunkter til 0,137 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 0,4 basispunkter til 0,117 prosent.

10-års renten steg 2,3 basispunkter til 0,701 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 3,3 basispunkter til 1,453 prosent.