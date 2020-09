Oslo Børs snur ned

Oslo Børs steg i åpningen torsdag, men har nå snudd ned.

Etter 30 minutter handel står hovedindeksen i 855,74, ned 0,21 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 451 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen opp 0,39 prosent til 40,87 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,56 prosent til 37,97 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,74 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Ifølge tall fra American Petroleum Institute (API), vokste de amerikanske råoljelagrene med 3,0 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det på forhånd ventet et lagertrekk på 1,4 millioner fat.

ANZ-analytikere mener ifølge nyhetsbyrået at oljemarkedet er under press på bakgrunn av mulighetene for dempet etterspørsel og økende tilbud.

«Sesongen for vedlikehold av raffinerier og en forsiktig tilnærming fra raffinerier bør fortsette å gjøre råoljeetterspørselen svak», skriver analytikerne.

Dersom det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) bekrefter lageroppbyggingen, er det ifølge ING-TDN Direkt første gang med oppgang siden midten av juli.

Equinor stiger 0,732 prosent til 140,95 kroner, mens Aker BP er opp 78 prosent til 161,90 kroner.

Equinor meldte torsdag morgen at de nå selger 50 prosent av Empire Wind og Beacon Wind til BP. Samlet pris før justeringer er på 1,1 milliarder dollar.

Opptur

Quantafuel stiger torsdag morgen 16,60 prosent til 85,00 kroner. Aksjen har hittil i år steget voldsomme 390 prosent.

ESG-selskapet børsmeldte torsdag morgen at det vil studere muligheter for bygging av to storskalaanlegg i Amsterdam i Nederland og Antwerpen i Belgia.

Danske Bank Markets gir nå kursmålet på aksjen et solid løft, og hever fra 53 til 131 kroner. Meglerhuset ser dermed en oppside i aksjen på knappe 80 prosent.

Atlantic Sapphire har gjennomført en emisjon hvor det henter 100 millioner dollar, tilsvarende 906 millioner kroner. Tegningskursen var på 102 kroner.

Torsdag morgen stiger aksjen 6,86 prosent til 109,00 kroner, som dagens mest omsatte.

Merkur Market-noterte Cloudberry Clean Energy meldte i morges at de nå sikrer seg havvindprosjektet «Rewind Vänern». Aksjen stiger 5,44 prosent til 12,60 kroner.

Carasent varslet onsdag ettermiddag en rettet emisjon på 12,2 millioner nye aksjer. Torsdag morgen stiger aksjen 0,81 prosent til 25,00 kroner på høyt volum.