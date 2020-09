Quantafuel og Vow glitrer på fallende Oslo Børs

FALL: Her Oslo Børs en tidlig høstdag for noen år siden.

Det går mot nedgang for Oslo Børs i torsdagshandelen, tross positiv åpning. Hovedindeksen er i lunsjtider ned 0,3 prosent til 854,66 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 1,27 milliarder kroner.

Olje

Oljeprisene peker nedover igjen etter onsdagens opptur. Brent-oljen er ned 0,9 prosent til 40,26 dollar fatet, mens den amerikanske lettoljen handles ned 0,8 prosent til 37,47 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 39,74 dollar fatet.

Onsdag kveld kom tall fra American Petroleum Institute som viste en økning i de amerikanske oljelagrene på 3,0 millioner fat i forrige uke, mens det ifølge TDN Direkt var ventet lagertrekk. Senere torsdag kommer lagertall fra det amerikanske energidepartementet. Dersom disse bekrefter lagerbyggingen i forrige uke, vil det ifølge nyhetsbyrået være den første oppgangen siden midten av juli.

Equinor kunngjort et partnerskap med BP om havvind i USA, som innebærer salg av 50 prosent i Empire Wind og Beacon Wind på USAs østkyst for 1,1 milliarder dollar.

Tyske favoritter

Foran Equinor på omsetningstoppen er ikke uventet Carasent og Atlantic Sapphire , som har gjennomført emisjoner på henholdsvis 286,5 og 906 millioner kroner. Aksjene er torsdag opp og prosent til kroner. Carasent-emisjonen ble gjort til kurs 23,50 kroner, mens aksjen endte på 24,80 kroner onsdag. Atlantic Sapphire gjorde sin emisjon til kurs 102 kroner, det samme som selskapets sluttkurs onsdag.

Foran Equinor er også Quantafuel . ESG-selskapet børsmeldte torsdag morgen at det vil studere muligheter for bygging av to storskalaanlegg i Amsterdam i Nederland og Antwerpen i Belgia.

Danske Bank Markets gir nå kursmålet på aksjen et solid løft, og hever fra 53 til 131 kroner. Meglerhuset ser dermed en oppside i aksjen på knappe 80 prosent.

Tyske småsparere har via klientkontoen Clearstream Banking stormet oppover på aksjonærlisten i Quantafuel. Nå er tyskerne på vei opp også i Vow . De seneste ukene har de seneste ukene støvsugd markedet for 2,5 millioner Vow-aksjer.

Kontrakter og anbefalinger

Kongsberg Gruppen har meddelt at Kongsberg Maritime skal designe og utstyre Rimfrosts nye krillfartøy. Kontrakten er verdt drøyt 200 millioner kroner.

Pareto Securities har tatt opp dekning av tankrederiet ADS Crude Carriers med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 kroner, ifølge TDN Direkt.

Også Schibsted og Adevinta er gjenstand for oppdateringer fra meglerhus. Ifølge TDN Direkt har Exane BNP Paribas en nøytral-anbefaling for Schibsted, mens budskapet er outperform for Adevinta. Kursmålene er på henholdsvis 405 og 200 kroner.

Merkur Market-noterte Cloudberry Clean Energy har meddelt at selskapet kjøper et havvindprosjekt i Sverige.