Nel snublet på rød Oslo Børs – hudpleiedeal ga ytterligere høyde til Aqua Bio Technology

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte torsdag ned 0,4 prosent til 854,19 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på 4 milliarder kroner.

Brent-oljen var ved børsslutt på 40,42 dollar fatet, ned 0,5 prosent. Ved børsslutt onsdag kostet den 39,74 dollar fatet. WTI-oljen var torsdag ettermiddag ned 0,4 prosent til 37,60 dollar fatet.

Equinor steg prosent 0,4 til 141,10 kroner. Selskapet kunngjorde torsdag et partnerskap med BP om havvind i USA, som innebærer salg av 50 prosent i Empire Wind og Beacon Wind på USAs østkyst for 1,1 milliarder dollar.

Nel gikk på en smell mot slutten av handelsdagen etter at Hindenburg Research publiserte en omfattende rapport der de argumenterer for at Nel-partner Nikola er en «intrikat svindel». Nel-aksjen endte ned 5,2 prosent til 21,25 kroner, etter å ha ligget rundt 22,50 kroner store deler av dagen.

Quantafuel utmerket seg høyt på omsetningslisten, men kun med en oppgang på 0,1 prosent til 73,00 kroner. ESG-selskapet børsmeldte torsdag morgen at det vil studere muligheter for bygging av to storskalaanlegg i Nederland og Belgia. Danske Bank Markets har gitt kursmålet for aksjen et solid løft, og høynet fra 53 til 131 kroner.

Tyske småsparere har via klientkontoen Clearstream Banking stormet oppover på aksjonærlisten i Quantafuel. Nå er tyskerne på vei opp også i Vow . De seneste ukene har de seneste ukene støvsugd markedet for 2,5 millioner Vow-aksjer. Vow steg torsdag 9,4 prosent til 34,80 kroner.

Ikke uventet var det stor omsetning også i Carasent og Atlantic Sapphire, som har gjennomført emisjoner på henholdsvis 286,5 og 906 millioner kroner. Carasent-aksjen steg 0,8 prosent til 25,00 kroner, mens emisjonskursen var 23,50 kroner. Atlantic Sapphire steg hele 12,3 prosent til 114,50 kroner. Deres emisjonskurs var 102 kroner.

Vinneraksjen torsdag var Aqua Bio Technology, som spratt opp 37,4 prosent til 7,90 kroner. Dermed er rakettaksjen opp 238 prosent i år. Selskapet meldte at det kjøper alle rettigheter til Moana Skincare, som det har vært distributør for siden 2017.

Aksjen som falt mest, var Atlantic Petroleum, som endte ned 9,5 prosent.