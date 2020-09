Bred nedgang på Wall Street etter skuffende jobbtall og blokkering av redningspakke

Etter gårsdagens comeback på Wall Street, som så ut til å fortsette i morgentimene, har alle de tre ledende indeksene snudd ned og stengte i rødt.

Dow Jones falt 1,45 prosent til 27.534,45 poeng.

S&P 500 endte ned 1,76 prosent til 3.338,97 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite krympet med 1,99 prosent til 10.919,59 poeng.

Svindel-anklage sendte Nel-partner ned

Nikola, som er en av Nel sine partnere, gikk på en kraftig smell på torsdag. Dette etter at Hindenburg Research publiserte en omfattende rapport der de argumenterer for at Nikola er en «intrikat svindel». Hindenburg opplyste samtidig at det har shortet Nikola-aksjen som følge av funnene.

Anklagene er basert på «omfattende bevis» rettet mot Nikola-sjef Trevor Milton.

«Vi har hentet inn opptak av telefonsamtaler, tekstmeldinger, private eposter og fotografier, som viser dusinvis av falske uttalelser fra Nikolas grunnlegger Trevor Milton. Vi har aldri sett bedrag på dette nivået i et børsnotert selskap, særlig av denne størrelsen», skriver Hindenburg i rapporten.

Nikola-aksjen stengte ned 11,3 prosent etter dagens nyheter.

Ny blokkering av stimulus-pakke

Det har vært en pågående debatt blant de amerikanske myndighetene om hvordan en ny pengepolitisk redningspakke bør utformes, som følge av coronakrisen. Torsdag ble det klart at demokrater i senatet har blokkert forslag om en ny pakke til 300 milliarder dollar.

Til tross for det som kan virke som enorme summer, lå republikanernes forslag til den nye pakken langt unna det demokratene har ønsket. Førstnevnte har tidligere støttet et lovforslag på 1 billion dollar, mens demokratene har arbeidet for en totalsum på 3 billioner dollar.

Den enorme forskjellen mellom partienes standpunkter skaper lite håp for at en ny redningspakke skal komme på plass før presidentvalget i november. Det gjenstår å se om Donald Trump eller Joe Biden klarer å bruke uenighetene om pakken til sin fordel, i det som ventes å være en opprivende valgkamp.

Jobbtall skuffet

Torsdag ble det lagt frem ferske jobbtall som viste at antallet førstegangssøkende til trygd kom inn på 884.000, i kontrast til forventede 850.000.

«Økonomisk vekst vil gjenopptas kraftig i tredje og fjerde kvartal, men disse tallene for arbeidsmarkedet viser fortsatt at det er en lang vei å gå, med tanke på ansettelser», hevdet Peter Boockvar, sjef for investeringer i Bleakly Advisory Group.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 4,1 prosent til 30,0.

Gullprisen var ned 0,26 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.949,9 dollar.

Nordsjøoljen hadde ved 22-tiden falt 2,28 prosent til 39,86 dollar fatet.

3-måneders renten steg 0,6 basispunkter til 0,123 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,8 basispunkter til 0,137 prosent.

10-års renten falt 2,5 basispunkter til 0,680 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 2,9 basispunkter til 1,429 prosent.