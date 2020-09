Induct opp 50 prosent etter rekordkontrakt

SKYTER FART: Induct skyter fart på børs fredag. Her ved Alf Martin Johansen, gründer og sjef i Induct,

SKYTER FART: Induct skyter fart på børs fredag. Her ved Alf Martin Johansen, gründer og sjef i Induct, Foto: Eivind Yggeseth

Oslo Børs åpnet ned, men har snudd opp utover dagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 855,46, opp 0,14 prosent, og det er omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Opptur

Dagens desiderte vinner hittil er Induct som stiger markant til 9 kroner. Oppgangen kommer som følge av en ny kontrakt med Lead India. Det indiske selskapet skal strømme et 27 timer langt verdensrekord-webinar i forbindelse med at Indias 11. president Dr. APJ Abdul Kalam blir 90 år.

Ifølge børsmeldingen har det indiske selskapet et nettverk på 5 millioner mennesker fra USA til Australia. Induct ønsker å utnytte dette til å onboarde så mange brukere som mulig fra deres nettverk.

Tyske småsparere er via klientkontoen Clearstream Banking nå på vei oppover i Vow . De seneste ukene har de seneste ukene støvsugd markedet for 2,5 millioner Vow-aksjer.

Fredag styrkes Vow til 37,60 kroner, og er den siste måneden opp over 90 prosent.

MPC Container Ships klatrer også markant i dag, opp til 3,02 kroner. Økningen kommer som følge av at containerfraktratene stiger for syvende uke på rad.

Merkur Market-noterte Elop styrkes også, og er nå opp til 6,50 kroner.

Selskapet kunne fredag melde at det er blitt innvilget en patent som dekker ultralydsystem i Kina. Elop har også fått patenter i Europa, USA, Canada og Japan.

Snur ned

Børsraketten Quantafuel meldte i natt at de har hentet flere hundre millioner kroner gjennom en rettet emisjon. Emisjonskursen ble satt til 70 kroner pr. aksje.

Fredag faller aksjen til 67,20 kroner. Siden nyttår er imidlertid aksjen opp nesten 290 prosent.

Klaveness Combination Carriers er hittil dagens største taper med et fall til 31,70 kroner.

Aqua Bio Technology holder i dag ekstraordinær generalforsamling etter en rettet emisjon på 10,5 millioner kroner tidligere i august . I går ble det klart at selskapet kjøpte alle rettighetene til Moana Skincare for et tosifret millionbeløp. Aksjen faller til 7,20 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag opp 0,5 prosent til 39,93 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,63 prosent til 37,22 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 40,42 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, meldte torsdag om en uventet lageroppbygging på 2,0 millioner fat til 500,4 millioner fat i forrige uke. Analytikerne hadde ifølge TDN Direkt på forhånd ventet et lagertrekk på 1,3 millioner fat.

«Mens den amerikanske råoljeproduksjonen fortsetter å hente seg inn etter orkanen «Laura», viser tallene at raffineriene ytterligere reduserte raffinerikjøringen den siste uken», skriver ING Economics i en rapport, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor faller til 140,65 kroner, mens Aker BP er ned til 159,00 kroner.