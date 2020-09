Verste uke for Nasdaq siden mars

Etter å ha ligget i rødt terreng en times tid før stengning på Wall Street, har to av de ledende indeksene snudd opp. Nasdaq Composite endte med nedgangen på sin verste uke siden mars.

Dow Jones steg 0,48 prosent til 27.665,44 poeng.

S&P 500 endte opp 0,05 prosent til 3.340,91 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite krympet med 0,60 prosent til 10.853,55 poeng.

Nel-partner faller videre

Torsdag publiserte Hindenburg Research en omfattende rapport der de anklaget Nikola for å drive med «intrikat svindel». Dette sendte aksjen nedover, og fikk eier og styreleder, Trevor Milton, til å fyre på alle plugger på Twitter.

Nikola er en av Nel sine viktigste partnere, og sistnevnte har også en eierandel tilsvarende over 300 millioner kroner i selskapet.

Hindenburg Research opplyste samtidig at de har shortet aksjen, som følge av funnene. Det ser likevel ikke ut til at investorer tar sistnevnte opplysning som tegn på at det kan være andre intensjoner bak funnene, og sender aksjen videre ned 14,48 prosent i dag.

Politiske avgjørelser vil avgjøre

Det ligger an til at politiske begivenheter kan være blant de store drivkreftene i aksjemarkedet i høst, med tanke på det amerikanske presidentvalget i november, de britiske myndighetenes flukt fra EU og spenningen mellom stormaktene USA og Kina.

Francois Savary, direktør for investeringer hos Prime Partners, peker på de nevnte faktorene som stor potensiell risiko fram mot slutten av året.

«Mens folk tar et skritt tilbake for å vurdere disse risikoene så er vi i konsolidering, holder mønsteret gående, hvilket er nødvendig gitt markedets dyre prising for øyeblikket», hevder Savary videre.

Andre uke med nedgang

Det har vært en vanvittig gjeninnhenting på det amerikanske aksjemarkedet etter coronakrisen slo inn. Mangel på ny finanspolitisk redningspakke fra de amerikanske myndighetene, den pågående pandemien og stadig høye smittetall ser ut til å ha blitt oversett, fram til nå. Med dagens utvikling ender altså de tre ledende indeksene med nedgang for andre uke på rad.

«Markeder fortsetter å streve med å finne likevekt», hevder Mark Hackett, direktør for «investment research» hos Nationwide, ifølge CNBC. «Vi kommer trolig til å fortsette inn i en periode med retningsløs volatilitet», legger Hackett til.

Konsumprisene steg

Det amerikanske arbeidsdepartementet rapporterte fredag at den amerikanske konsumprisindeksen vokste med 0,4 prosent i august, hvilket lå marginalt over forventningene på 0,3 prosent, ifølge Reuters.

Grunnen til de positive tallene var hovedsaklig den største kostnadsøkningen for bruktbiler på mer enn 51 år. Det skriver CNBC.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 10,7 prosent til 26,5.

Gullprisen var ned 0,73 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.949,9 dollar.

Nordsjøoljen hadde ved 22-tiden falt 0,27 prosent til 39,95 dollar fatet.

3-måneders renten steg 0,1 basispunkter til 0,115 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,2 basispunkter til 0,129 prosent.

10-års renten falt 0,8 basispunkter til 0,672 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 0,5 basispunkter til 1,418 prosent.