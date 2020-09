Børsopptur i Asia

I Japan stiger Nikkei 0,66 prosent, mens Topix-indeksen er opp 0,84 prosent.

Shanghai Composite klatrer 0,56 prosent, og CSI 300 er opp 0,57 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,67 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 1,11 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,48 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,04 prosent.

Sterk oppgang

Japansk industriproduksjon steg 8,7 prosent i juli, mot en ventet oppgang på 8,0 prosent.

Over året falt den 15,5 prosent. Her var det ifølge TDN Direkt på forhånd spådd et fall på 16,1 prosent.

Natt til mandag ble det kjent at japanske Softbank selger sine aksjer i det britiske mikroprosessorselskapet Arm Holdings til amerikanske Nvidia for 40 milliarder dollar. Nyheten sender SoftBank-aksjen opp over 10 prosent.