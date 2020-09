Fredagens vinner fortsetter himmelferden – har doblet seg på én uke

Oslo Børs åpnet rett opp i morgentimene, men har snudd i rødt utover dagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 856,31 poeng, ned 0,14 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Ny opptur

Fredagens vinner Induct fortsetter mandag sterkt opp. Teknologiselskapet stiger 17,8 prosent til 10,60 kroner. Det er ingen nye børsmeldinger som sørger for oppgangen, men det ser ut til at selskapet flyter på meldingen fredag om en stor kontrakt med indisk partner.

MPC Container -aksjen stiger også sterkt mandag, og er i skrivende stund opp 16,1 prosent til 3,46 kroner. Økningen kommer som følge av at containerratene har foretatt en enorm snuoperasjon de siste ukene. DNB Markets høynet også nylig kursmålet i aksjen.

Tyske småsparere har via klientkontoen Clearstream Banking de seneste ukene støvsugd markedet for 2,5 millioner Vow-aksjer.

Vow endte fredag opp 8,3 prosent, og stiger ytterligere 9,6 prosent til 41,30 kroner mandag.

Ellers blant de mest omsatte aksjene styrkes XXL 2,8 prosent til 23,38 kroner.

Faller

Også børsraketten Quantafuel har vært en av tyskernes favoritter den siste tiden. I slutten av forrige uke meldte selskapet at det hadde hentet flere hundre millioner kroner gjennom en rettet emisjon til en kurs på 70 kroner.

Quantafuel endte fredag ned 10,96 prosent, og fallet fortsetter mandag. Aksjen stuper videre 7,2 prosent til 60,30 kroner, som dagens foreløpig nest mest omsatte. Hittil i år har Quantafuel steget 250 prosent.

Siem Offshore korrigerer oppturen fra fredagen da det meldte om god dekning neste sommer på sine supplyskip. Aksjen faller 7,9 prosent til 88 øre.

BerGenBio hadde også positive nyheter å melde fredag som sendte aksjen opp, men også her har stemningen snudd mandag. Aksjen faller 7,3 prosent til 34,10 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 0,7 prosent til 39,52 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,8 prosent til 37,01 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,98 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I Libya har kommandør Khalifa Haftar kunngjørt at blokkaden av oljefasilitetene skal løftes. Dette vil sørge for ytterligere tilførsel av et «allerede mettet oljemarked, og kunne ikke kommet på et verre tidspunkt i 2020», sier Stephen Innes i AxiCorp.

– Kunngjøringen vil legges til på OPECs liste over saker som må takles på møtet denne uken, sier Jeffrey Halley, senioranalytiker i OANDA, til CNBC.

Equinor faller 1,1 prosent til 139,85 kroner, mens Aker BP faller 0,03 prosent til 156,60 kroner.

Livekurser (med 15 minutters forsinkelse):

Induct – MPC Container – Vow – XXL Quantafuel – Siem Offshore – BerGenBio