Meglernes IT-favoritter til topps på rød børs

Oslo Børs åpnet rett opp i morgentimene, men hadde en stabil nedadgående trend utover dagen.

Hovedindeksen endte i rødt på 854,62 poeng, ned 0,33 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner.

Vinnere

ContextVision endte som dagens vinner med en solid opptur til 22,72 kroner. Aksjen trekkes frem som en av aksjene med høyest potensiell oppside av flere meglerhus i en større oversikt hos Finansavisen mandag.

Nordic Semiconductor er også på listen over analytikernes IT-favoritter og endte mandag opp til 93 kroner på høy omsetning. Det er stor spenning rundt selskapet ettersom en mulig Apple-avtale kan nærme seg allerede under morgendagens presentasjon.

Ellers steg også Goodtech vesentlig. Selskapet endte opp til 7,70 kroner, men det var ingen nyheter som er skyld i oppgangen. Lifecare steg til 5,40 kroner.

Fredagens vinner Induct fortsatte mandag sterkt opp. Teknologiselskapet steg til 9,90 kroner. Det ser ut til at selskapet fremdeles flyter på meldingen fredag om en stor kontrakt med et indisk selskap.

Aqua Bio Technology steg sterkt til 8,20 kroner. Selskapet har i det siste meldt om emisjon på 10,5 millioner kroner og oppkjøp av Moana Skincare.

MPC Container klatret også mandag, og endte opp til 3,20 kroner. Økningen kommer som følge av at containerratene har foretatt en enorm snuoperasjon de siste ukene. DNB Markets høynet også nylig kursmålet i aksjen.

Ellers blant de mest omsatte aksjene ble XXL styrket til 23,46 kroner.

Tapere

Nel falt tungt til 18,80 kroner. Hydrogenselskapet er den siste uken ned 8,8 prosent . En av deres viktigste partnere, Nikola, er i hardt vær etter negativ omtale fra analyseselskapet Hindenburg. Hindenburg sitter short i Nikola, og det er dermed vanskelig å si om det er hold i uttalelsene.

Tyske småsparere har via klientkontoen Clearstream Banking de seneste ukene støvsugd markedet for 2,5 millioner Vow-aksjer.

Vow endte fredag opp 8,3 prosent, og steg videre til 38 kroner mandag.

Også børsraketten Quantafuel fortsatte fallet mandag. I slutten av forrige uke meldte selskapet at det hadde hentet flere hundre millioner kroner gjennom en rettet emisjon til en kurs på 70 kroner.

Quantafuel endte fredag ned 10,96 prosent og stupte videre til 60,30 kroner, som dagens nest mest omsatte. Hittil i år har Quantafuel steget 250 prosent.

Siem Offshore korrigerte oppturen fra fredagen da det meldte om god dekning neste sommer på sine supplyskip. Aksjen falt til 86 øre.

BerGenBio hadde også positive nyheter å melde fredag som sendte aksjen opp, men også her hadde stemningen snudd mandag. Aksjen falt til 34,15 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen stod da børsen stengte ned 0,2 prosent til 39,70 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,1 prosent til 37,27 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,98 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

I Libya har kommandør Khalifa Haftar kunngjort at blokkaden av oljefasilitetene skal løftes. Dette vil sørge for ytterligere tilførsel av et «allerede mettet oljemarked, og kunne ikke kommet på et verre tidspunkt i 2020», sier Stephen Innes i AxiCorp.

– Kunngjøringen vil legges til på OPECs liste over saker som må takles på møtet denne uken, sier Jeffrey Halley, senioranalytiker i OANDA, til CNBC.

Equinor falt til 139,50 kroner, mens Aker BP falt til 155,90 kroner.