Det var bred oppgang på Wall Street mandag. Alle de tre toneangivende indeksene steg over én prosent.

En rekke oppkjøpsnyheter og positive vaksinenyheter bidro til å løfte sentimentet.

AstraZeneca meldte mandag at det har gjenopptatt testingen av vaksinen i sin fase 3-studie i Storbritannia.

- Det er litt mer positivitet rundt vaksinene, sa Robert Carnell i ING Group til Wall Street Journal.

- Gjenopptakelsen av AstraZeneca-testene vil sees i det lyset, sa han videre.

Nvidia meldte mandag at det kjøper chipprodusenten Arm Holdings fra SoftBank for 40 milliarder dollar. Videre meldte Gilead at det kjøper Immunomedics for å utvide satsingen på kreftbehandling. Avtalen er verdt 21 milliarder dollar.

Fusjon- og oppkjøpsnyheter har «virkelig løftet markedet», sa Paul Nolte i Kingsview Investment Management, ifølge Reuters.

Nolte sa videre at «verdirelaterte» områder i markedet gjør det bra, og fortsetter den nylige trenden.

- Det gjør at vi tror den nylige roteringen vi har sett ut av tech og inn i andre deler av markedet trolig vil fortsette, sa han ifølge nyhetsbyrået.

Oppgangen mandag kommer i kjølvannet av en bred nedgang på Wall Street forrige uke. S&P 500 falt 2,5% forrige uke, og er ned 4,6% så langt denne måneden. Fallet har i stor grad vært drevet av tech-aksjene, som har gjort det svært bra i år.

Nasdaq hadde forrige uke siden verste uke siden mars, med et fall på fire prosent.

Dow Jones steg 1,18 prosent til 27.992,38.

27 av de 30 aksjene i indeksen steg.

Vinneren ble kredittkortselskapet og Warren Buffett-favoritten American Express som steg 3,76 prosent.

Apple fikk en pen revansj etter å ha falt kraftig de siste par ukene, og steg 3,0 prosent. Ifølge CNBC er det ventet at Apple vil lansere en ny iPad og Apple Watch under en event på tirsdag.

Boeing steg 3,2 prosent, mens Home Depot klatret 1,5 prosent.

Taperen ble Chevron som falt 0,5 prosent.

Nasdaq steg 1,87 prosent til 11.056,65.

Tesla steg hele 12,6 prosent til 419,62 dollar. Det skjer etter at aksjen har falt kraftig de siste par ukene. Det siste året er aksjen opp over 750 prosent.

Lastebilprodusenten Nikola steg 11,4 prosent etter å ha kommet med et tilsvar til rapporten fra Hindenburg Research som beskyldte Nikola for bedrageri.

Nikola mener Hindenburg-rapporten er designet for å gi et falskt inntrykk til investorer og til å manipulere markedet negativt for å gi en finansiell fordel til short-selgere.

Hindenburg har selv shortet Nikola-aksjen.

Immunomedics steg 98 prosent etter det ble klart at det blir kjøpt opp av Gilead.

S&P 500 steg 1,27 prosent til 3.383,55.

Delta Airlines steg 3,6 prosent etter å ha landet en låneavtale på 6,5 milliarder dollar.

Micron Technology steg 6,4 present etter å ha blitt oppgradert til kjøp fra hold av Goldman Sachs, ifølge CNBC.

VIX, eller fryktindeksen, falt 4,28 prosent til 25,72.

Ved børsslutt i USA er Brentoljen ned 0,48 prosent til 39,64 dollar per fat, mens WTI-oljen er ned marginale 0,11 prosent til 37,29 dollar per fat.

Gullprisen er opp 1,01 prosent til 1.967,60 dollar per unse.