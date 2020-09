Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 856,61, opp 0,23 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 450 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen ned 0,53 prosent til 39,48 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,20 prosent til 37,16 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 39,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Opec jekket mandag ned etterspørselsanslagene for 2021 fra 97,6 til 96,9 millioner fat pr. dag. Anslaget for inneværende år ble også justert ned, til 90,2 fra tidligere 90,6 millioner fat.

Opec+ overvåkingskomité skal møtes 17. september, men analytikere forventer ifølge TDN Direkt ikke at det vil komme noen endringer.

«Selv om nervøsiteten ovenfor oljeprisene må ha økt, forventer vi ingen endringer i produksjonsplanene. Opec vil innta en «vent og se-holdning» i minst en måned til», sier analytiker Jeffrey Halley i Oanda, ifølge nyhetsbyrået.

Det internasjonale energibyrået (IEA) vil tirsdag kl. 10 legge frem sin månedlige rapport.

Equinor stiger 0,39 prosent til 140,05 kroner, mens Aker BP faller 0,32 prosent til 155,40 kroner.

Opptur

Kahoot! stiger 9,80 prosent til 42,00 kroner på høyt volum.

Selskapet meldte i morges at de allerede har innfridd sin guiding for året med en dobling av antall betalende abonnenter. I tillegg hever de nå guidingen for tredje kvartal.

Dagens foreløpig største vinner er Seadrill , som styrkes 14,81 prosent til 2,48 kroner.

Det John Fredriksen-dominerte selskapet meldte mandag kveld at det nå kjøper 33,76 prosent av aksjene i Asia Offshore Drilling.

Mercell Holding styrkes 8,47 prosent til 11,50 kroner etter å ha lagt frem sine tall for andre kvartal. Selskapet doblet omsetningen, men driftsunderskuddet økte også kraftig.

Axxis Geo Solutions melder at de har inngått en multiklient-avtale i forbindelse med lisensiering med en ikke-navngitt kunde. Aksjen styrkes tirsdag morgen 6,23 prosent til 0,65 kroner.

I rødt

Tyske småsparere har via klientkontoen Clearstream Banking hevet seg over aksjene i både Quantafuel og Vow .

Førstnevnte endte mandag ned 7,23 prosent, og falt markant i børsåpningen tirsdag. I skrivende stund er aksjen ned 0,50 prosent til 60,00 kroner.

Vow klatrer derimot 5,53 prosent til 40,10 kroner. Den siste måneden er aksjen styrket drøye 100 prosent.