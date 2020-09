Oppturen fortsetter for Vow - Seadrill til himmels

Hovedindeksen er ved lunsjtider opp 0,91 prosent til 862,43 poeng. Det er hittil blitt omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

Av tungvektere er DNB opp 1,69 prosent, mens Mowi legger på seg 0,40 prosent. Telenor stiger 0,34 prosent.

Olje

Opec jekket mandag ned etterspørselsanslagene for 2021 fra 97,6 til 96,9 millioner fat pr. dag. Anslaget for inneværende år ble også justert ned, til 90,2 fra tidligere 90,6 millioner fat.

Opec+ overvåkingskomité skal møtes 17. september, men analytikere forventer ifølge TDN Direkt ikke at det vil komme noen endringer.

«Selv om nervøsiteten ovenfor oljeprisene må ha økt, forventer vi ingen endringer i produksjonsplanene. Opec vil innta en «vent og se-holdning» i minst en måned til», sier analytiker Jeffrey Halley i Oanda, ifølge nyhetsbyrået.

Det internasjonale energibyrået (IEA) tror på en global oljeetterspørsel på 97,2 millioner fat, marginalt høyere enn ved sist måned.

Equinor er opp 2,22 prosent til 142,60 kroner, mens Aker BP løftes med 3,34 prosent til 161,10 kroner.

I grønt

Dagens største vinner er Seadrill som styrkes 27,13 prosent til 2,75 kroner ved 11.30-tiden. Aksjen er fortsatt ned 86,60 prosent i år.

Det John Fredriksen-dominerte selskapet meldte mandag kveld at det nå kjøper 33,76 prosent av aksjene i Asia Offshore Drilling.

Kahoot stiger 8,37 prosent til 41,45 kroner. Det seneste året er aksjen opp 321,53 kroner. Selskapet meldte i morges at de allerede har innfridd sin guiding for året med en dobling av antall betalende abonnenter. I tillegg hever de nå guidingen for tredje kvartal.

– Kahoot har vært min absolutte top pick i år, og selskapet øker nå tredjekvartalsguidingen over det jeg og markedet forventet, sier Henriette Trondsen, analytiker i Arctic Securities, til Finansavisen.

Vow stiger nye 6,45 prosent til 40,45 kroner under høy omsetning. Aksjen har gått opp 102,86 prosent den seneste måneden.

Vi merker oss også at XXL er opp 3,50 prosent til 24,28 kroner.

I rødt

Quantafuel er tirsdagens taper. Aksjen er ned 3,98 prosent til 57,90 kroner på tung omsetning. Kun Nel, som er opp 3,03 prosent, har blitt handlet mer.

Protector Forsikring svekkes med 1,09 prosent til 45,40 kroner.

Magnora 4,88 prosent i rødt terreng til 19,50 kroner.