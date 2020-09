All-time high for ESG-aksjen Vow

Hovedindeksen la på seg 0,95 prosent til 862,78 poeng tirsdag. Det ble omsatt aksjer for rundt 3,6 milliarder kroner.

Olje

Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 39,76 dollar, opp 0,20 prosent for dagen. WTI-oljen var opp 0,66 prosent til 37,48 dollar.

Opec jekket mandag ned etterspørselsanslagene for 2021 fra 97,6 til 96,9 millioner fat pr. dag. Anslaget for inneværende år ble også justert ned, til 90,2 fra tidligere 90,6 millioner fat.

Opec+ sin overvåkingskomité skal møtes 17. september, men analytikere forventer ikke at det vil komme noen endringer, ifølge TDN Direkt.

Det internasjonale energibyrået (IEA) tror på en global oljeetterspørsel på 97,2 millioner fat i 2021, marginalt høyere enn ved sist måned.

Equinor gikk opp 2,37 prosent til 142,80 kroner, mens Aker BP ble løftet med 2,50 prosent til 159,80 kroner.

Kahoot-opptur

Kahoot stengte opp 15,82 prosent til 44,30 kroner. Det seneste året er aksjen opp 350,51 prosent. Selskapet meldte tirsdag morgen at det har innfridd guidingen for året med en dobling av antall betalende abonnenter. I tillegg hever de nå guidingen for tredje kvartal.

Vow la på seg nye 8,68 prosent til 41,30 kroner. Det er all-time high for aksjen. Aksjen har mer enn doblet seg den seneste måneden.

Den største vinneren ble Seadrill som ble styrket 17,50 prosent til 2,54 kroner. Det John Fredriksen-dominerte selskapet meldte mandag kveld at det nå kjøper 33,76 prosent av aksjene i Asia Offshore Drilling.

Ruglete for Nel

Som følge av bråket mellom Hindenburg og Nikola fortsetter det å variere for Nel. Nikola kom mandag med nytt motsvar på svindelanklagene fra Hindenburg.

Tirsdag varslet Hindenburg at de vil forbli sittende på sin shortposisjon i Nikola, og Hindenburg mente det var store hull i Nikolas respons. Som følge av dette stupte Nikola i åpningshandelen på Wall Street.

Nel endte opp 0,72 prosent til 18,94 kroner. I en kort periode var aksjen i minus for dagen etter Hindeburgs siste angrep på Nikola. Tidligere på dagen var Nel 4 prosent i grønt terreng. Nel har falt rundt 13 prosent seneste uke.

For Quantafuel ble tirsdagen rød med 4,81 prosent til 57,40 kroner. Kun Nel og Equinor ble omsatt for større summer.