Stemningen surnet på Wall Street

Den amerikanske sentralbanken starter i dag et to dager langt møte. I den første Fed-undersøkelsen CNBC har gjort etter at sentralbanken innførte sin nye, mer pengepolitiske strategi, spår analytikerne at det ikke blir noen rentehevinger fra sentralbanken før 2023.

Tall fra New York Federal Reserve viste at Empire Manufacturing-indeksen, en indikator på stemningen i næringslivet, endte på 17 i september.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 6. Importprisene i USA gikk opp 0,9 prosent på månedsbasis i august. Det var ventet en oppgang på 0,5 prosent.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen var Dow Jones-indeksen opp 0,7 prosent, men snudde utover dagen.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,01 prosent til 27.995,6 og er med det ned 1,9 prosent i år.

16 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Salesforce.com var dagens vinner etter en oppgang på 2,0 prosent.

Kjente selskaper som Microsoft og Coca-Cola steg henholdsvis 1,7 og 0,7 prosent.

Inne på vinnerlisten var også Apple med en oppgang på 0,2 prosent. Teknologigiganten kom med nyheter under årets høstkonferanse. Blant annet lanserte teknologigiganten nyheter rundt smartklokker, iPad og en ny treningsplattform.

Den største skuffelsen var nok at Apple ikke viste frem en ny iPhone, som forventes blir vist frem innen kort tid.

Caterpillar endte som dagens taper etter en nedgang på 3,2 prosent.

Resultatvarsel

S&P 500 endte opp 0,52 prosent til 3.401,2. Det vil si at indeksen er opp 5,3 prosent hittil i år.

Alexion Pharmaceuticals var dagens vinner etter at den la på seg 6,3 prosent.

Cruisegiganten Carnival ble dagens taper etter at den endte ned 10,5 prosent. Selskapet kom med resultatvarsel der det forventer å legge frem et tap på 3 milliarder dollar i tredje kvartal.

«Vi akselererer utfasingen av 18 mindre effektive skip fra flåten vår. Dette vil gi en reduksjon på 12 prosent i kapasiteten og en strukturelt lavere kostnadsbase, samtidig som vi beholder de mest kontantgenererende eiendelene i porteføljen vår», forklarer konsernsjef Arnold Donald ifølge TheStreet.

Nikola-sjef kjøper aksjer

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,21 prosent til 11.190,3. Indeksen har dermed steget 24,7 prosent siden nyttår.

Facebook steg 2,4 prosent, mens Apple stengte opp 0,2 prosent og Amazon steg 1,7 prosent.

Netflix var opp 4,1 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 1,7 prosent og Tesla skjøt opp 7,2 prosent til 449,8 dollar.

Nikola-aksjen endte ned 8,3 prosent etter at det stormer rundt Nikola om dagen. Selskapet har blitt anklaget for «grovt bedrageri» av analyseselskapet Hindenburg Research, noe som har sendt aksjen utfor stupet.

Konsernsjef i Nikola Trevor Milton har benyttet anledningen til å kjøpe 41.400 aksjer til en gjennomsnittspris på 30,9 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en handel på 1,28 millioner dollar.

Dagens vinner ble Novus Therapeutics etter en oppgang på 192,9 prosent.

Høyest på taperlisten var Nano-X Imaging, som stupte 45,7 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen falt 0,9 prosent til 25,6.

Gullprisen var ned 0,1 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.960,8 dollar.

Nordsjøoljen var opp 2,0 prosent etter værtrøbbel i USA.

3-måneders renten falt 0,2 basispunkter til 0,110 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,2 basispunkter til 0,137 prosent.

10-års renten falt 0,6 basispunkter til 0,673 prosent.

30-års renten hadde en oppgang på 1,4 basispunkter til 1,431 prosent.