Rekyl i Quantafuel etter flere dager med kursfall

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 867,38 poeng, opp 0,5 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 41,34 dollar, opp 1,7 prosent.

– Dårlig vær i USA forårsaker noe uforutsigbarhet rundt oljeproduksjonen der, og det er alltid bra nyheter for oljeprisen, sier Rystad Energys leder for oljemarkedet, Bjørnar Tonhaugen, til Reuters.

Equinor stiger 0,9 prosent til 144,05 kroner mens Aker BP klatrer 2,1 prosent til 163,10 kroner.

Kjell Inge Røkke mener det er ekstraordinære tider for energiprodusenter, men er optimistisk for fremtiden til Aker .

– Olje- og energiselskapet vårt er i verdensklasse på alle måter. Vi er perfekt posisjonert og som nasjon er vi godt posisjonert i Norge. Jeg tror ikke på spådommene om dommedag. Slik jeg ser det, er Norge et godt sted å investere, sier Røkke på energikonferansen til Pareto Securities onsdag.

Aker-aksjen stiger 4,3 prosent til 419,60 kroner.

Kahoot kjøper opp Actimo, et selskap som driver med samhandlingsplattform for ansatte. Prislappen er på opptil 300 millioner kroner, og oppgjøret skjer i form av kontanter og aksjer i Kahoot. Actimo har rundt 200 bedriftskunder og inntekter på rundt fem millioner dollar.

Tirsdag morgen informerte Kahoot at selskapet har innfridd sin guiding for året om en dobling av antallet betalte abonnement til 340.000. Selskapet har nå 21 millioner aktive kontoer.

Onsdag stiger aksjen 3,5 prosent til 45,85 kroner.

I forrige uke meldte Quantafuel at selskapet hadde startet opp driften ved fabrikken i Skive i Danmark. Nå informerer ledelsen at det er oppnådd stabil og sammenhengende drift på et kontrollert nivå i en av reaktorene de siste 48 timene.

– Ved full produksjonskapasitet i Skive-anlegget kan vi motta tre lastebillass med totalt 60.000 kilo, som tilsvarer fire millioner plastposer. Det kan dermed transformeres til 48.000 kilo med flytende væske, sier Kjetil Bøhn, adm. direktør i Quantafuel.

Etter flere dager med kursfall stiger aksjen 11 prosent til 63,70 kroner.

Seadrill har inngått betalingsutsettelser med enkelte kreditorer relatert til konsernets seniorsikrede kredittfasiliteter, seniorsikrede obligasjoner og en garantert fasilitetavtale.

Aksjen stiger 4,4 prosent til 2,65 kroner.

Nel faller 5,3 prosent til 17,93 kroner. Selskapet er i hardt vært etter at deres største kunde, Nikola, blir etterforsket av finanstilsynet i USA.