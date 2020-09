Blandet på Wall Street – nykommer til himmels på første handelsdag

Det var blandet stemning på Wall Street onsdag. Dow Jones stengte i pluss, mens S&P-500 og Nasdaq stengte i rødt.

Utviklingen kommer etter at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) kunngjorde under onsdagens rentemøte at de holder styringsrenten uendret i intervallet null til 0,25 prosent. Slik vil sentralbanken også fortsette i flere år. I en pressemelding skriver Fed at det planlegger å holde renten uendret på nær null ut 2023.

«Fed vil ta sikte på å holde inflasjonen på et to prosents gjennomsnitt over tid», heter det sentralbanken i pressemeldingen.

Doblet seg på første handelsdag

Dagens soleklare vinner ble programvareselskapet Snowflake, som steg hele 111,61 prosent til 253,93 dollar under den første handelsdagen på New York-børsen.

Snowflake-aksjen var priset tirsdag kveld til 120 dollar pr. aksje - godt over det forventede intervallet fra 100 til 110 dollar. Prisen ble revidert oppover fra den opprinnelige forventningen på 75 til 85 dollar pr. aksje tidligere denne måneden, skriver CNN.

Selskapet solgte 28 millioner aksjer og hentet inn nesten 3,4 milliarder dollar fra børsnoteringen. Den imponerende debuten gjør Snowflake til den største programvare-børsnoteringen noensinne, og toppet 2007-børsnotering av VMWare, som samlet inn nesten 1 milliard dollar.

Warren Buffets holdingselskap Berkshire Hathaway har en urealisert gevinst på mer enn én milliard dollar, etter å ha investert i Snowflake under noteringen.

BØRSNOTERING: Nykommeren Snowflake steg kraftig på første handelsdag. Foto: Gabby Jones

Opp, ned og ned

Den brede S&P-500 falt 0,46 prosent til 3.385,58.



Det ble en god handelsdag for bankaksjene. Bank of America steg 1,27 prosent, mens Goldman Sachs klatret 1,35 prosent. På den andre siden endte Morgan Stanley og Citigroup opp henholdsvis 1,51 og 2,70 prosent.



General Electric stengte opp markante 10,66 prosent.

Dow Jones la på seg 0,14 prosent til 28.033,77.



Apple falt 2,92 prosent, mens konkurrenten Microsoft stengte ned 1,79 prosent.



Tirsdag annonserte Apple oppdateringer om populære Apple Watch. Eldre versjoner av klokken fungerer bare når en iPhone er koblet på nært hold via Bluetooth. Noen nyere versjoner med trådløs tilkobling kan komme lenger, men trenger fortsatt å bli parret med en enkelt iPhone.

Men nå vil Apple Watch få en funksjon som heter Family Setup, ment for små barn eller eldre voksne som ikke har en iPhone, men som ønsker en enkel måte å ringe, sende tekstmeldinger og dele GPS-posisjon med familiemedlemmer. Det krever en administrator i husstanden med en iPhone, men når den er konfigurert, får klokken sitt eget telefonnummer og vil være i stand til å sende og motta tekstmeldinger og samtaler uten iPhone tilkoblet.

I Apples kunngjøring beskrev COO Jeff Williams funksjonen som en måte å «gjøre Apple Watch tilgjengelig for enda flere», skriver CNBC.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 1,25 prosent til 11.050,47.

Facebook og Amazon falt henholdsvis 3,27 og 2,47 prosent. Streaminggiganten Netflix stengte ned 2,45 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned 1,5 prosent.

Flyaksjene United Airlines og American Airlines klatret henholdsvis 4,08 og 5,02 prosent.

Tesla falt på sin side 1,78 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, steg 1,60 prosent til 26,0 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.940,10 dollar, opp 0,30 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid opp 3,91 prosent til 42,26 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje klatrer 4,57 prosent til 40,14 dollar pr fat.

Tiåringen steg 0,9 basispunkter til 0,690 prosent.