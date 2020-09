Blodrødt i Asia etter Fed-møte

I Japan faller Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,3 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 1 prosent, og CSI 300 er ned 1,1 prosent. Hang Seng i Hongkong synker hele 1,6 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 1,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stuper 1 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,1 prosent.

Fed-møte

Amerikas sentralbank Federal Reserve holdt i går nytt rentemøte. Det endte som ventet med uendrede rentesatser på nær null.

Fed sier at renten kan bli liggende nær null i flere år for å komme nær inflasjonsmålet på 2 proseent.

– Det vil være hensiktsmessig å holde renten mellom 0 til 0,25 prosent til markedet har kommet opp på bedre nivåer når det gjelder arbeidsplasser, og inflasjonen har økt til 2 prosent, sa Fed-sjef Jerome Powell (se video under).

Den japanske sentralbanken kom også med rentebeskjed i dag og besluttet å holde renten uendret på -0,10 prosent, hvilket også var ventet.

Sentralbanken vil fortsatt kjøpe tilstrekkelige med statsobligasjoner til å holde renten på den 10-årige statsobligasjonen nær 0 prosent.

Den australske børsen stuper i dag etter meget skuffende arbeidsledighetstall. Antall arbeidsløse var ventet å synke med 50.000 ifølge Reuters, men endte med 111.000 nye søkende.

Oljetallene i Singapore viste at ikke-oljerelatert eksport økte med 7,7 prosent annualisert. Det var høyere enn forventningen på 3,7 prosent, ifølge Reuters. Det sendte børsen opp i en kort periode, men Fed-møtet fikk også Sinapore-indeksen til å falle.

Den amerikanske økonomien har bedret seg raskere enn ventet.Forbruket er for eksempel tilbake på 75 prosent, men aktiviteten er fremdeles langt under nivåene fra før coronakrisen og usikkerheten er fremdeles stor. Sentralbanksjef Jerome Powell har klare mål for økonomien fremover og tror renten vil bli holdt nær null ut 2023. Renten ventes å bli liggende nær null til sysselsettingen er tilbake på maksimum og inflasjonen ligger rundt 2,0 prosent.