Oslo Børs rett ned i åpningen

Oslo Børs faller i åpningen torsdag, etter negative impulser fra både USA og Asia.

Etter 20 minutters handel står hovedindeksen i 859,22 poeng, ned 0,74 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 370 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,2 prosent til 41,80 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,1 prosent til 39,69 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Vi ser noe gevinstsikring denne morgenen fra markedsaktører som forblir skeptiske til at oljeprisen har priset inn en svakere utvikling i tredje og fjerde kvartal (..), sier Vandana Hari i Vandana Insights, ifølge Reuters.

Energiselskap i Mexicogolfen har startet å returnere mannskap til offshoreplattformene etter at orkanen Sally har kommet seg på land. Nesten 500.000 oljefat per dag og 30 prosent av gassproduksjonen var onsdag tatt ut av drift.

OPEC+ møtes torsdag for å ta en beslutning på tiden fremover. Det er imidlertid ikke ventet at oljepanelet vedtar ytterligere kutt, ifølge Reuters. I juli besluttet OPEC+ å kutte oljeproduksjonen med 7,7 millioner fat per dag, eller rundt 8 prosent av global etterspørsel, fra august til desember.

De store norske trosser imidlertid oljeprisfallet og Equnior stiger i åpningen. Selskapet er opp til 144 kroner. Aker BP klatrer til 161,40 kroner.

Vinnere

Quantafuel stiger i åpningen. Selskapet har fått høynet kursmålet fra blant andre Pareto Securities, men har hatt en turbulent tid på børs den siste uken med et fall på 10 prosent.

I dag stiger imidlertid aksjen til 66,80 kroner. Selskapet har i dag innlegg på Pareto Securities' energikonferanse.

Røkkes nye ESG-selskaper Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind har fått fart på turbinene. Selskapene deltar på Paretos energikonferanse og karbonselskapet hinter i dag om at en emisjon kan være rundt hjørnet.

Førstnevnte stiger til 5,74 kroner mens vindselskapet er opp til 4,10 kroner.

Insr Insurance klatrer også i minuttene etter åpning. Det stormer rundt selskapet etter at Finanstilsynet har kommet med en hardtslående dom. Selskapet mener på sin side at det ikke har gjort noe galt.

– Vi har ingenting å skjule, sier dagens Insr-sjef Espen Husstad.

Stormen har imidlertid løyet etter at Finanstilsynet i går meldte at det lar Insr gå videre med planen de har lagt frem. Aksjen stiger til 0,68 kroner.

DOF Subsea stiger til 0,57 kroner etter melding om ny integrert FSV-kontrakt i Angola. Arbeidet gjelder for minimum 303 faste fartøysdager pluss ett år med opsjoner.

Tapere

På toppen av taperlisten finner vi GC Rieber Shipping . Selskapets partner Shearwater meldte i går om solid vekstforventning, men aksjen snur i dag ned til 5,75 kroner.

Småsparerfavoritt Vow faller også torsdag morgen til 38,55 kroner.

En annen børsfavoritt er Kahoot! som har havnet på toppen av listene til IT-analytikere . Selskapet gikk i går til rekordnotering, men har i dag snudd ned til 45,85 kroner.

Aqua Bio Technology faller til 5,20 kroner.

Reach Subsea faller også i åpningsminuttene. Selskapet meldte nylig om økt salg i august, men aksjen faller til 1,46 kroner.