Bakrus fra gårsdagens rentebeslutning sendte Wall Street nedover

Det ble en rød dag for de tre ledende indeksene på Wall Street torsdag. Jobbtall og bakrus fra gårsdagens rentenyheter preget utviklingen.

Dow Jones falt 0,47 prosent til 27.901,78 poeng.

S&P 500 endte ned 0,84 prosent til 3.357,03 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite krympet med 1,27 prosent til 10.910,28 poeng.

Bakrus etter rentebeslutning

Ansvaret for dagens nedgang i det amerikanske aksjemarkedet kan på langt vei tildeles gårsdagens rentebeslutning fra Fed. Det skriver MarketWatch.

Den amerikanske sentralbanken kunngjorde under onsdagens rentemøte at de holder styringsrenten uendret i intervallet null til 0,25 prosent. Slik vil sentralbanken også fortsette i flere år. I en pressemelding skrev Fed at det planlegger å holde renten uendret på nær null ut 2023.

Teknologifall

En rekke av de store tek-aksjene falt torsdag. Facebook og Amazon falt henholdsvis 3,3 prosent og 2,3 prosent, mens Netflix var ned 2,8 prosent.

Av enkeltaksjer er det også verdt å merke seg at Tesla dalte 4,2 prosent.

Det har lenge vært knyttet stor spenning til elbilgigantens annonserte "Battery Day" på tirsdag neste uke. Det er ventet at Musk skal avsløre store fremskritt på batterifronten.

Analytikere fra Baird hevder til CNBC at deres beste gjetning tilsier at Tesla planlegger å annonsere at de vil øke battericelleproduksjonen deres vesentlig, for å kunne møte den stadig økende etterspørselen.

Noe skuffende jobbtall

Antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA (jobless claims) endte på 860.000 i forrige uke, viste dagens tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Konsensus pekte imidlertid mot 850.000.

CNBC formidlet likevel på sin side at tallene hadde lite innvirkning på Wall Street, som uansett åpnet skarpt ned.

Foregående ukes måling (per 5. september) ble revidert opp fra 884.000 til 893.000. Dermed har antallet jobless claims holdt seg under millionen i tre uker på rad.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen steg 2,27 prosent til 26,6.

Gullprisen var ned 0,83 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.954,2 dollar.

Nordsjøoljen hadde ved 22-tiden steget 2,36 prosent til 43,30 dollar fatet.

3-måneders renten falt 1,5 basispunkter til 0,095 prosent.

Renten på 2-åringen var ned 1,2 basispunkter til 0,133 prosent.

10-års renten falt 0,6 basispunkter til 0,692 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 3,3 basispunkter til 1,430 prosent.