Forsiktig børsoppgang i Asia

De fleste toneangivende børsene i Asia- og Stillehavsregionen stiger fredag.

I Tokyo trekker Nikkei opp 0,1 prosent til 23.341,52, mens den bredere Topix-indeksen legger på seg 0,4 prosent til 1.644,70.

I Kina er Shanghai Composite opp 0,6 prosent, det samme som large cap-indeksen CSI 300.

I Hongkong klatrer Hang Seng 0,3 prosent.

Kospi-indeksen i Sør-Korea stiger 0,1 prosent, mens Sydney-børsen faller 0,1 prosent.

Hanskeboom

Blant enkeltaksjer markerer den malaysiske hanskeprodusenten Top Glove seg med over to prosent oppgang etter å ha lagt frem et resultat for regnskapsåret 2020 417 prosent høyere sammenlignet med året før.

Selskapet viser i en pressemelding til enorm vekst i etterspørselen over hele verden som en følge av coronapandemien.

WHOs Europa-direktør Hans Kluge uttrykte for øvrig i går dyp bekymring for coronatrenden i Europa.

Blandet tekno

Teknologiaksjer utvikler seg blandet i Asia etter at sektoren så rødt på Wall Street torsdag.

Softbank og Sharp stiger 1-2 prosent i Tokyo, mens Samsung Electronics faller 0,5 prosent i Seoul. I Hongkong faller Tencent 1,6 prosent, mens Xiaomi stiger 2,4 prosent.

