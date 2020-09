Oslo Børs åpner ned

Etter 41 minutters handel står hovedindeksen på Oslo Børs i 863,74 etter en nedgang på 0,24 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 507 millioner kroner.

Utviklingen skjer i kjølvannet av børsfall i USA i går og stort sett forsiktig stigende Asia-børser tidligere i dag.

Toneangivende Europa-børser trekker noe nedover. Britiske FTSE 100 faller 0,2 prosent, mens tyske DAX og franske CAC 40 begge er ned 0,1 prosent.

Trosser oljeprisen

Børsen trosser dermed oljeprisen, som har fått seg et løft etter signaler fra OPEC+ om at kuttavtalen vil overholdes og at sanksjoner vil vente for land som ikke gjør det.

I tillegg kan det komme nye kutt på møtet i oktober.

Brent-oljen stiger 0,8 prosent til 43,66 dollar fatet, som er opp fra 42,90 dollar ved stengetid torsdag.

WTI-oljen er opp 0,8 prosent til 41,30 dollar fatet.

På Oslo Børs faller Equinor 0,6 prosent til 143,90 kroner, mens Aker BP er bittelitt opp til 162,05 kroner.

Sterk ESG-medvind

Blant enkeltaksjer ellers markerer Merkur Market-noterte Quantafuel seg igjen, og fortsetter den oppadgående trenden fra i går med nye 8,1 prosent oppgang til 72 kroner.

Dagens utvikling kan henge sammen med at SpareBank 1 Markets har gjentatt kjøpsanbefaling og ikke minst høynet kursmålet til 200 kroner.

ESG-vinden blåser stadig over børsen, og Aker Offshore Wind stiger nye 11,5 prosent til 4,85 kroner. Aker Carbon Capture trekker opp 6,4 prosent til 6,48 kroner.

Den «glemte» ESG-aksjen Arendals Fossekompani avanserer 4,5 prosent til 4.180 kroner.

Mer Røkke-oppgang

Aker Solutions og Kværner avslørte i morges bytteforholdet i den forestående fusjonen, og førstnevnte reagerer opp 4,4 prosent til 9,58 kroner. Kværner stiger 3,5 prosent til 7,80 kroner.

Blant tungvektere for øvrig er utslagene heller beskjedne.

Tomra utmerker seg positivt med 1,8 prosent oppgang til 377,50 kroner, mens Gjensidige fortsetter den oppadgående trenden ved å stige 1,2 prosent til 199,30 kroner etter gårsdagens utbyttebeskjed.

Nel, Yara og Telenor stiger 0,5-1,1 prosent.

Fersk laks til himmels

Salmon Evolution SALME-ME debuterer med et smell på Merkur Market, og er opp nesten 60 prosent (fra introduksjonskursen på fem kroner) til 7,90 kroner.

Ellers i sjømatsektoren faller Grieg Seafood 4,8 prosent til 85,80 kroner etter å ha lagt ned driften i skotske Skye. Selskapet tar et tap på 100 millioner kroner.

SalMar skal notere datterselskapet Arnarlax på Merkur Market, og stiger 0,6 prosent til 503,40 kroner.

Og mens vi er inne på oppdrett, tar vi med at Mowi faller 0,7 prosent til 171,45 kroner.

«Deadline day» for PGS

Taperlisten toppes av Merkur Market-noterte Lavo.tv , som dundrer ned 70 prosent til 0,9 øre etter børsens vedtak om strykning.

Nærmest følger nevnte Grieg Seafood, foran PGS som faller 4,4 prosent til 3,23 kroner etter å ha kommet med en oppdatering på dagen da lån for 1,2 milliarder kroner forfaller.

Selskapet har tidligere varslet om forhandlinger med samtlige långivere om endringer i flere av sine gjeldsavtaler, og skal være nær en løsning som gir «en betydelig forlengelse av forfall og nedbetalingsplaner».

I andre enden finner vi InterOil , som stiger 14,5 prosent til 1,42 kroner.

Scana legger på seg 8,3 prosent til 1,95 kroner, mens poLight spretter opp 5,5 prosent til 100 kroner etter at deres Tlens har blitt inkludert i et nytt strekkodeprodukt.