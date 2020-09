Kraftig oppgang for «glemt» ESG-aksje på rød Oslo Børs

SOLSKINN: Det er flott vær over børsen i hovedstaden fredag, men det skinner ikke for hovedindeksen.

SOLSKINN: Det er flott vær over børsen i hovedstaden fredag, men det skinner ikke for hovedindeksen. Foto: NTB Scanpix

Hovedindeksen er ned 0,35 prosent til 862,83 poeng ved lunsjtider. Det er hittil blitt omsatt aksjer for en drøy milliard kroner.

For Europa-børsene øvrig varierer det mellom liten nedgang eller liten oppgang. Av førhandelen i USA ser det ut til å bli små utslag på Wall Street også.

Fortsatt er det økende smittetall av coronaviruset som skaper bekymring. Investorer skulle også gjerne sett mer finansiell drahjelp fra regjeringer og myndigheter, også kanskje spesielt fra USA.

Olje

Ved lunsjtider koster et fat brentolje 43,44 dollar, opp 0,42 prosent. WTI-oljen stiger 0,29 prosent til 41,07 dollar pr. fat.

Goldman Sachs er ute med en oljeoppdatering, og skriver ifølge CNBC der at markedet vil nå et tilbudsunderskudd på tre millioner fat per dag innen fjerde kvartal i år.

Investeringsbanken gjentar videre sitt mål for brent-prisen på 49 dollar ved årsskiftet og 65 dollar fatet innen tredje kvartal neste år.

«Vi estimerer at oljemarkedet fortsatt er underforsynt med den spekulative posisjoneringen på for lave nivåer nå», heter det i oppdateringen.

Equinor er ned 0,21 prosent til 144,45 kroner, mens Aker BP er 0,65 prosent i rødt til 160,95 kroner.

Vinnere

Arendals Fossekompani stiger 11 prosent til 4.440 kroner. Det er børsens dyreste aksje i absolutte kroner. Finansavisens Christer Teigen skrev i en kommentar i går at AFK er glemt i listen over ESG-aksjer, som er svært populære om dagen. Teigen tror aksjen kan stige mer.

Børsbabyen Salmon Evolution SALME-ME omsettes for 7,60 kroner under tung omsetning. Det er langt høyere enn introduksjonsprisen på 5 kroner.

Aker Offshore Wind løftes med 12,66 prosent til 4,90 kroner. Det er hittil høyeste notering for den ferske Kjell Inge Røkke-aksjen.

SpareBank 1 Markets opp kursmålet på Quantafuel fra 50 til 200 kroner samtidig som analytiker Jonas Meyer gjentar kjøpsanbefalingen. Aksjen er mest omsatt.

I rødt

Oslo Børs har opplyst om at Lavo.tv skal strykes. Aksjen dundrer ned 70,59 prosent til 0,01 kroner.

Nel har hatt en turbulent uke som følge av støy rundt Nikola. Fredag faller Nel 1,88 prosent til 18,56 kroner.

Grieg Seafood legger ned virksomheten i skotske Skye, og tar tap på 100 millioner. Aksjen svekkes med 4,60 prosent til 86,15 kroner.