Quantafuel fortsetter himmelferden etter SpareBank 1-analyse

Fredag var tilnærmet flat utvikling på Oslo Børs, hvor hovedindeksen endte opp 0,03 prosent til 866,16 poeng. Det ble omsatt aksjer for 6,5 milliarder kroner.

Investorene er helt gale etter grønne aksjer om dagen. Plastgjennvinningsselskapet Quantafuel tronet igjen høyt på listen over børsen mest omsatte aksjer, med en omsetning på 300 millioner kroner.

Mest omsatt var imidlertid børslokomotivet Equinor og Tomra som hadde en omsetning på henholdsvis 720 og 701 millioner kroner.

Quantafuel-aksjen fortsatte himmelferden og steg fredag nye 7,7 prosent til 71,70 kroner. Kursoppgangen skyldes trolig at SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Meyer jekket opp kursmålet fra 50 til 200 kroner.

«Vi har fått et bevis på at teknologien fungerer. Nå gjelder det å fokusere på vekst», uttalte han til Finansavisen fredag morgen.



Tallknuseren mener at risikoen i investeringscaset har falt betydelig den seneste måneden. Quantafuel sikter mot å ha seks anlegg i drift innen 2023, og hvis vi antar 50 prosent eierskap tilsvarer den nåværende aksjekursen på 66 kroner en P/E på 6,4x, skriver analytikeren i analysen.

Flere ESG-aksjer i vinden

En annen aksje som var i fokus på Oslo Børs fredag er trauste Arendals Fossekompani som klatret 10 prosent til 4.400 kroner.

Kursoppgangen kommer trolig etter gårsdagens kommentar i Finansavisen, hvor aksjen ble omtalt som et glemt ESG-case. Selskapet skal skille ut deres grønne teknologiselskap Volue og børsnotere det.

Det landbaserte oppdrettsselskapet Salmon Evolution SALME-ME debuterte på Merkur Market og aksjen endte opp 50 prosent til 7,5 kroner. På starten av dagen var aksjen en av børsens mest omsatte.

Grieg Seafood legger ned virksomheten i skotske Skye, og tar tap på 100 millioner. Aksjen svekkes med 4,65 prosent til 86,10 kroner.

Nel har hatt en turbulent uke som følge av støy rundt Nikola. Fredag faller Nel 1,1 prosent til 18,72 kroner.

Den største taperen var imidlertid Lavo.tv som kollapset fullstendig etter at aksjen strykes fra Merkur Market. Aksjen dundret ned 71,9 prosent til 0,0086 kroner, noe som priser egenkapitalen til 2,3 millioner kroner.

Svakt opp

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,30 dollar pr. fat, opp 0,2 prosent. Goldman Sachs er ute med en oljeoppdatering, og skriver ifølge CNBC der at markedet vil nå et tilbudsunderskudd på tre millioner fat per dag innen fjerde kvartal i år.

Investeringsbanken gjentar videre sitt kursmål for brentoljen på 49 dollar ved årsskiftet og 65 dollar pr. fat innen tredje kvartal neste år.

«Vi estimerer at oljemarkedet fortsatt er underforsynt med den spekulative posisjoneringen på for lave nivåer nå», heter det i oppdateringen.

Equinor endte ned 0,2 prosent, mens Aker BP falt 0,7 prosent.