Bredt fall på Wall Street – nytt selskap rett opp

Ukens siste handelsdag endte med bred nedgang på Wall Street. Alle de tre toneangivende indeksene stengte i minus, og flere teknologiaksjer opplevde markant fall.

På makrosiden kom USAs driftsbalanse inn på minus 170,5 milliarder dollar i andre kvartal. Det er verre en ventet nedtur på minus 157,9 milliarder, ifølge TDN Direkt.

Kraftig oppgang for nytt børsnotert selskap

Onsdag markerte første handelsdag for programvareselskapet Snowflake, som mer enn doblet seg i det som endte som den største programvare-børsnoteringen i historien.

Fredag var et nytt selskap ute i ilden for første gang. Nykommeren Unity Software steg hele 31,44 prosent under selskapets første handelsdag på New York-børsen. Programvareselskapet, som handles på Nasdaq, stengte dermed langt over børsnoteringskursen på 52 dollar pr. aksje.

«De viktigste årsakene til at vi børsnoterte oss var mer relatert til det som var riktig for selskapet, ikke så mye angående mengden kapital vi kunne skaffe», sa adm. direktør John Riccitiello til CNBC.

Ned, ned og ned

Den brede S&P-500 falt 1,12 prosent til 3.319,28.

Det ble en tung avslutning på uken for bankaksjene. Storbanken Bank of America falt 0,55 prosent, mens Goldman Sachs steg marginale 0,02 prosent. Morgan Stanley og Citigroup stengte ned henholdsvis 0,28 og 1,47 prosent.



Stålprodusenten U.S. Steel steg markante 4,88 etter at selskapet rapporterte et mindre enn forventet tap for regnskapsårets tredje kvartal. Selskapet bokførte et tap på 1,45 per aksje, mens analytikere forventet et tap på 1,52 per aksje, ifølge CNBC. Konsernsjef David Burritt sa at forbedringen av markedsforholdene i juni og juli har akselerert gjennom august og september.

Dow Jones stengte ned 2,17 prosent til 27.657,29.

Teknologigantene Apple og konkurrenten Microsoft stengte ned henholdsvis 3,17 og 1,24 prosent. Apple kunngjorde tirsdag nye maskinvarer og ny programvare, inkludert Apple Watch Series 6, den nye iPad Air, og nye servicepakker kalt Apple One. Selskapet kunngjorde imidlertid ikke noen nye iPhone.

Tony Sacconaghi, senioranalytiker i Bernstein, kalte begivenheten relativt «underveldende».

«Vi tror det kan være vanskelig å flytte brukere fra konkurransedyktige musikk-, video- eller spilltjenester, der de ofte er forankret. Vi fortsetter å tro at Apple bør se på mer kreative måter å sette sammen maskinvarer og tjenester i integrerte abonnementspakker», sa Sacconaghi i et notat.

Siden toppen i august har Apple-aksjen falt mer enn 20 prosent.

Teknologitunge Nasdaq falt på sin side 1,07 prosent til 10.793,28.

Facebook og Amazon falt henholdsvis 0,9 og 1,79 prosent.

Streaminggiganten Netflix stengte ned marginale 0,05 prosent, mens Google-eier Alphabet endte ned 2,42 prosent.

Tesla-aksjen hoppet 4,42 prosent. Det har lenge vært knyttet stor spenning til elbilgigantens annonserte «Battery Day» på tirsdag neste uke. Det er ventet at Musk skal avsløre store fremskritt på batterifronten

Analytikere fra Baird hevder til CNBC at deres beste gjetning tilsier at Tesla planlegger å annonsere at de vil øke battericelleproduksjonen deres vesentlig, for å kunne møte den stadig økende etterspørselen.

Videre hevet meglerhuset Piper Sandler sitt kursmål fra 480 til 515 dollar, og peker på «dårlig forståtte» aspekter av selskapets forretningsmodell, inkludert energisegmentet.

Frykt, gull, olje og renter

VIX, populært omtalt som fryktindeksen, falt 1,81 prosent til 25,98 punkter.

Gullprisen gikk ved stengetid for 1.958,40 dollar, opp 0,43 prosent.

Nordsjøoljen var ved stengetid ned 0,60 4 prosent til 43,03 dollar pr. fat, og amerikansk lettolje falt 0,09 prosent til 40,91 dollar pr fat.

Tiåringen var uendret på 0,693 prosent.