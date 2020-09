Bredt børsfall i Asia

I Kina faller Shanghai Composite 0,41 prosent mandag morgen, mens CSI 300 er ned 0,52 prosent. Hang Seng i Hongkong svekkes 0,95 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,13 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller tilbake 0,52 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot stiger 0,24 prosent.

Børsen i Japan er stengt mandag.

Mistanker

De Hongkong-noterte aksjene i Standard Chartered og HSBC faller mandag ifølge CNBC etter rapporter om at de angivelig skal ha flyttet store summer av mistenkelige midler i en periode på nesten to tiår.

Standard Chartered er ned 2,69 prosent, mens HSBC svekkes 2,91 prosent.

«Vi kommenterer ikke rapportering om mistenkelig aktivitet», sier HSBC i en uttalelse til CNBC.

Standard Chartered sier at «Virkeligheten er at det alltid vil være forsøk på å hvitvaske penger og unngå sanksjoner, bankenes ansvar er å bygge effektive screening- og overvåkningsprogrammer for å beskytte det globale finansielle systemet», og påpeker at de tar ansvaret for å bekjempe økonomisk kriminalitet ekstremt seriøst.