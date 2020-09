Nel-verdien ned nærmere 25 prosent på en uke

Det har vært en blytung dag på Oslo Børs så langt og hovedindeksen er ned 3,03 prosent og står i 839,89 ved 12.10-tiden mandag.

Det er hittil omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2.087 millioner kroner.

Pilene pekte også nedover for de tre toneangivende indeksene i USA fredag, og det var bredt fall på Wall Street, spesielt i teknologiaksjer.

Den negative stemningen forplantet seg til Asia, der indeksene i Kina, Sør-Kora og Australia var ned mandag morgen norsk tid.

Børsene nedover i Europa har også en svært tung dag. FTSE 100 i Storbritannia er ned 2,91 prosent, DJ France raser 3,03 prosent, mens tyske DAX 30 er ned 2,48 prosent.

Negativ oljeutvikling

Brent-oljen er ved lunsjtider mandag ned 1,67 prosent til 42,35 dollar fatet, mens WTI-oljen synker 1,50 prosent til 40,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Libyas nasjonale oljeselskap (NOC) løftet ifølge TDN Direkt lørdag «force majeure» på hva det anser som trygge oljehavner og fasiliteter, men sa at tiltakene vil bli opprettholdt for fasiliteter hvor soldater er utplassert.

Før blokaden fra NOC var landets oljeproduksjon 1,1 millioner fat pr. dag, som ble redusert til en produksjon på 100.000 fat pr. dag under blokaden.

– Markedet tåler ikke enda mer olje i markedet nå, sier en ANZ-analytiker, ifølge TDN Direkt.

Oljemygg i medvind

Oljeselskapet PetroNor trosser nedgangen på Oslo Børs og er opp 30,33 prosent til 1,564 kroner ved 11.50-tiden. Selskapet meldte tidligere mandag at det har inngått en avtale med regjeringen i Gambia om å avgjøre voldgiftssaken tilknyttet lisensene A1 og A4.

Lavo.tv stiger 25,58 prosent til 0,0108 kroner til tross for at aksjen kollapset på fredag etter at den strykes fra Merkur Market.

Ice Group går også mot strømmen på hovedindeksen og er opp 15,38 prosent til 19,50 kroner. Det samme er også solselskapet Aega som styrkes 18,06 prosent til 1,70 kroner.

Nedtur for Nel

Hydrogenaksjen Nel leder soleklart an på listen over mest omsatte aksjer, med sine 623 millioner, men er også den aksjen som er mest ned for dagen med 16,35 prosent, til 15,660 kroner. Den siste uken har aksjen rast 22,78 prosent og den har ikke vært under 16 kroner siden starten av juni.

Flere av gigantene har også en svært tung dag. DNB er ned 4,01 prosent til 129,2 kroner, Equinor synker 2,60 prosent til 140,7 kroner og lakseselskapet Mowi er ned 3,0 prosent til 167,90 kroner.

Børsyndlingen Quantafuel lider også på rød børs og dundrer ned 6,83 prosent til 66,80 kroner. På fredag oppgraderte SpareBank 1 Markets-analytiker Jonas Meyer kursmålet på aksjen fra 50 til 200 kroner.