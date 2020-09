Alle de ledende indeksene på Wall Street falt markant mandag

RØDT: Det ligger an til å bli en solid nedtur for Wall Street mandag.

RØDT: Det ligger an til å bli en solid nedtur for Wall Street mandag. Foto: Bloomberg

Wall Street stengte markant ned etter bekymringer om økende smittetrend i Europa, i tillegg til bekymringer for steilere fronter i stimulanspakke-diskusjonen mellom de amerikanske myndighetene, som følge av en eventuell utnevnelse av ny høyesterettsdommer. Med dagens nedgang er den brede indeksen S&P 500 ned omtrent 7,5 prosent i september, hvilket vil si at den er i rute til å ha den dårligste september måned på 18 år, da den falt 11 prosent.

Dow Jones falt 1,85 prosent til 27.146,58 poeng.

S&P 500 stengte ned 1,16 prosent til 3.281,11 poeng.

Teknologitunge Nasdaq Composite krympet med 0,13 prosent til 10.778,80 poeng.

Nel-partner i fritt fall

Det har stormet rundt Nel-partner, Nikola, de siste ukene.

Mandag morgen ga Trevor Milton, grunnlegger og største aksjonær i Nikola, beskjed om at han trekker seg som styreleder i selskapet med umiddelbar virkning.

Tidligere i september anklaget analyseselskapet Hindenburg Research Nikola for «grovt bedrageri», hvilket sendte aksjen utfor stupet. Det resulterte i at Finanstilsynet i USA, Securities and Exchange Commission (SEC), gikk ut og sa at det ønsker å undersøke Hindenburgs anklager mot hydrogenselskapet.

Nikola-aksjen stengte mandag ned 19,33 prosent etter nyhetene. General Motors, som er samarbeidspartner med Nikola, falt også 4,73 prosent.

I elbilmarkedet er det også verdt å merke seg tirsdagens Batter-Day for Tesla. Det er knyttet stor spenning til hva Elon Musk vil presentere, og den store gjengangeren er at det kommer positive batterinyheter og at Musk skal presentere en ny type battericelle. De mest positive analytikerne håper også på en start-dato for storskalaproduksjon av en ny og bedre batteritype, ifølge CNBC.

Tesla-aksjen var mandag opp 1,64 prosent.

Dommeravgjørelse skaper frykt

Fredag kveld gikk den svært populære høyesterettsdommeren, Ruth Bader Ginsburg, bort. Hun har av mange blitt karakterisert som et feministisk ikon, og hennes siste ønske var, ifølge CNBC, at en ny høyesterettsdommer ikke skulle bli valgt før høstens presidentvalg.

Ginsburg, som ble utpekt av daværende president Bill Clinton, ble karakterisert som liberal i det politiske landskapet, og ønsket følgelig at den neste utnevnelsen ble utsatt til etter presidentvalget, slik at Joe Biden, om han skulle vinne valget, ville kunne velge hennes etterfølger.

Det kan se ut til at dette ikke blir tilfelle, da Donald Trump har hevdet at han vil utnevne en ny høyesterettsdommer i løpet av uken. Dette blir altså den tredje høyesterettsdommeren Trump utnevner, hvilket vil innebære at det blir et vesentlig mer høyrevridd dommerpanel.

Debatten rundt utnevnelsen av Ginsburgs etterfølger skaper frykt for å kunne smitte over på den pågående diskusjonen om en ny finanspolitisk redningspakke.

«Mistenkelige transaksjoner»

Fra 1999 til 2017 ble det rapportert inn «mistenkelige transaksjoner» til en samlet verdi på over 2 billioner dollar, der Deutsche Bank står ansvarlige for nærmere 1,3 billioner dollar. Dette framgår av lekkede rapporter, videreformidlet av flere amerikanske medier mandag.

De lekkede dokumentene inneholdt rapporter som viste det som blir karakterisert som «mistenkelige transaksjoner», som for eksempel hvitvasking, og har blitt rapportert inn til det amerikanske finansdepartementet. Det skriver CNBC.

Deutsche Bank meldes å stå for over halvparten av transaksjonene, og falt 8,20 prosent. Bank of America og Wells Fargo har også fått kjenne på dagens nyheter og sank henholdsvis 2,94 prosent og 4,38 prosent.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg 7,5 prosent til 27,75.

Gullprisen var ned 2,3 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.917,0 dollar.

Nordsjøoljen falt 3,4 prosent til 41,67 dollar pr. fat.

3-måneders renten steg 0,3 basispunkter til 0,099 prosent.

Renten på 2-åringen var uforandret til 0,141 prosent.

10-års renten falt 2,9 basispunkter til 0,672 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 2,9 basispunkter til 1,426 prosent.