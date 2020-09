Røkke-favoritt opp 76 prosent på en uke

Oslo Børs stengte opp 1,25 prosent til 845,09 poeng.

Hovedindeksen tok dermed igjen deler av mandagens røffe fall på hele 3,63 prosent. Det ble omsatt aksjer for 3,8 milliarder kroner drøyt.

Olje

Ved børsens stengetid kostet et fat brentolje 41,90 dollar, opp 0,45 prosent for dagen. WTI-oljen var opp 0,81 prosent til 39,88 dollar pr. fat.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 43,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Coronaviruset hemmer fortsatt etterspørselen etter olje. Viruset sprer seg fortsatt raskt i Europa, og det er frykt for at det vil komme strengere restriksjoner som vil påvirke oljeetterspørselen negativt. Senest tirsdag ble det innført innstramminger i Storbritannia blant annet.

De norske oljeaksjene stengte likevel opp. Equinor la på seg 1,50 prosent til 141,85 kroner, mens Aker BP gikk opp 1,72 prosent til 156,60 kroner.

Vinnere

Nel raste mandag etter nyheten om at Trevor Milton ga seg som styreleder i Nikola på dagen. Tirsdag ble det revansje med en oppgang på 13,04 prosent til 17,64 kroner. SpareBank1 Markets mener at et kjøp av Nel mellom nå og 3. desember 2020 sannsynligvis vil være en god investering grunnet et samarbeid med Yara.

Det ble solskinn også for Rec Silicon , dominert av Kjell Inge Røkkes Aker Capital. Aksjen hoppet opp 15,14 prosent til 4,17 kroner.

Røkke kunne smile for oppgang for både Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind . Aker Carbon Capture fortsatte tirsdag opp etter at regjeringen mandag uttalte satsing på CO2-lagring. Aksjen stengte 5,18 prosent i pluss til 6,90 kroner. Den seneste uken har aksjen lagt på seg 48,07 prosent.

Aker Offshore Wind bykset 18,22 prosent til 5,78 kroner. På en uke har aksjen klatret hele 75,71 prosent.

I rødt

Mowi falt 1,15 prosent til 164 kroner. Ellers ramlet Storebrand blant de mest omsatte aksjene med 0,62 prosent til 48,20 kroner.

Konkurransetilsynet tillater fusjon mellom Sport1 og Gresvig-kjeden. Konkurrenten XXL endte ned 2,62 prosent til 24,50 kroner.

Høegh LNG falt 3,77 prosent til 10,20 kroner. ABG Sundal Collier nedjusterte kursmålet på aksjen fra 20 til 15 kroner med holdanbefaling.