Rødt i går, grønt i dag: De toneangivende indeksene stiger

Amerikanske aksjer sendte Wall Street opp tirsdag etter en volatil handelsdag som var på hælene av å ende i rødt. En blanding av usikkerhet rundt valget, forverret coronasituasjon og bekymringer om mer økonomisk stimulans ikke kommer til å høste kortvarige frukter, har preget de toneangivende indeksene i USA.

Videre kom det nye makrotall fra USA som innfridde forventningene om bruktboligsalget i USA. Det steg med 2,4 prosent på månedsbasis i august, noe som tilsvarer en årsvekst på 6 millioner boliger.

Teknologi stiger mest

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 1,71 prosent til 10.963,64. Indeksen har siden årsskiftet steget 20,5 prosent.

Facebook er opp 2,70 prosent, Microsoft er opp 2,64, mens Amazon klatret hele 5,73 prosent til 3.130 dollar.

Tesla er ned 5,39 prosent til 425,17 dollar til tross for at det er ventet store nyheter fra selskapet. Analytikere og investorer håper på at det blir annonsert ny batteriteknologi i kveld, på selve «Battery day». Aksjen faller grunnet Elon Musks forsøk på å dempe forventningene.

Netflix er opp 0,86 prosent, mens Alphabet (Google) stengte opp 2,21 prosent.

Vinnere og tapere

Dow Jones steg 0,51 prosent til 27.287,39, og er dermed ned 5,48 prosent i år.

19 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg tirsdag.

Nike stiger markant, og er dagens vinner etter å ha lagt på seg 3,29 prosent i forkant av kvartalsrapporten for 1. kvartal. Analytikere som ble spurt av Bloomberg, forventer at Nike vil rapportere en justert inntjening per aksje på 0,46 dollar med en omsetning på 9,1 milliarder dollar.

Videre stiger Apple 1,70 prosent til 111,95 dollar etter at Citi-analytiker, Jim Suva, øktw sitt kursmål for aksjen fra 112 dollar til 125 dollar. Suva forklarer justeringen med potensialet han ser i Apples wearables, som Apple Watch. Analytikeren skriver i rapporten at Apple Watch øker produktivitet og forståelse av egen helse for forbrukerne.

Investeringsbankene Goldman Sachs og JPMorgan Chase & Co er ned henholdsvis 1,30 prosent og 1,31 prosent. Dagens kursutvikling utnevner dem til dagens tapere på Dow Jones.

Motegigant med stort jobbkutt

S&P 500 endte opp 1,05 prosent til 3.315,51. Indeksen er med det opp 1,48 prosent siden nyttår.

Dagens vinner var president Donald Trumps yndlingsmedium, Twitter, som la på seg 7,22 prosent til 42,77 dollar. Fredag ble det varslet at selskapet strammer inn sikkerhetsrutinene for brukere som tilhører kjente politikere, valgkamper og journalister før valget i USA.

Videre stiger Ralph Lauren betraktelig etter at selskapet kunngjorde et kutt av arbeidsstyrken på 15 prosent, i tillegg til at de skal fokusere mer på e-handel og digitalisering. Dette vil bespare motegiganten for mellom 120 og 160 millioner dollar.

Selskapet har falt rundt 40 prosent hittil i år som følge av mindre handel i tradisjonelle butikker og andre utfordringer knyttet til coronasituasjonen, men er i dag opp 5,50 prosent til 75,04 dollar.

Frykt, gull, olje og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, var ned 4,57 prosent til 26,51.

Gullprisen var ned 0,25 prosent, og en unse gikk ved stengetid for 1.905,90 dollar.

Nordsjøoljen var opp 0,05 prosent.

3-måneders renten holdt seg på stedet hvil, og er 0,099 prosent.

Renten på 2-åringen var opp 0,4 basispunkter til 0.133 prosent.

10-års renten var opp 0,7 basispunkter til 0,676 prosent.

30-års renten hadde en nedgang på 8,4 basispunkter til 1,430 prosent.