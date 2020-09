Oslo Børs stiger i åpningen

Oslo Børs åpner opp onsdag morgen.

Etter 28 minutters handel står hovedindeksen i 848,25prosent, opp 0,37 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 445 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen ned 0,65 prosent til 41,49 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,54 prosent til 39,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Tall fra American Petroleum Institute (API) viste tirsdag at råoljelagrene i USA steg med 0,7 millioner fat i forrige uke.

En markert gjenoppblomstring av coronavirusinfeksjoner i Europa skaper ifølge TDN Direkt også en bearish stemning i oljemarkedet, da flere europeiske økonomier ser ut til å gjenopprette smittevernstiltak og bevegelsesrestriksjoner.

– Oljeetterspørselen har hentet inn potensialet sitt i fraværet av en vaksine, sier AxiCorp-strateg Stephen Innes, til nyhetsbyrået.

På etterspørselssiden påpeker Innes at bekymringene knyttet til den åtte måneder lang blokade nmot Libyas National Oil Corporation var overdrevet.

– Det virker usannsynlig at produksjonen vil komme opp raskt da de siste bildene fra krigsherjede anlegg antyder at det er mye skade på produksjons- og transportinfrastrukturen, sier han, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 0,67 prosent til 140,90 kroner, mens Aker BP svekkes 0,67 prosent til 155,55 kroner.

Opptur

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling klatrer 7,01 prosent til 7,17 kroner. Aksjen har på det meste vært omsatt for 7,50 kroner onsdag.

Selskapet meldte sent tirsdag kveld at de nå vil hente mellom 40 og 50 millioner dollar, samtidig som de inngår en avtale som øker likviditeten med 700 millioner kroner.

Idex Biometrics stiger også markant onsdag, og er i skrivende stund opp 9,24 prosent til 2,37 kroner.

Oppturen kommer etter at selskapet i morges kunngjorde at de har inngått et strategisk partnerskap og signert en intensjonsavtale med sørkoreanske Ubivelox.

Nel stupte mandag etter nyheter fra partner Nikola. Tirsdag snudde stemningen med en oppgang på 13,04 prosent, og onsdag klatrer aksjen videre. Nel er nå opp 1,16 prosent til 17,84 kroner.

Aker Carbon Capture styrkes nå 5,01 prosent til 7,25 kroner, mens Aker Offshore Wind er opp 11,90 prosent til 6,47 kroner. Begge selskapene avholder onsdag ekstraordinære generalforsamlinger.

I rødt

En av gårsdagens store vinnere var REC Silicon , som endte opp 15,14 prosent. Onsdag har imidlertid stemningen snudd, og aksjen er høyt oppe på taperlisten med et fall på 6,72 prosent til 3,89 kroner.