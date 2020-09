Børsfesten fortsetter for Kjell Inge Røkke

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,2 prosent før den sluttet på 846,80 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 3,7 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat Nordsjøolje omsatt for 41,84 dollar, opp 0,2 prosent.

– Oljeetterspørselen har hentet inn potensialet sitt i fraværet av en vaksine, sier AxiCorp-strateg Stephen Innes til TDN Direkt. Equinor falt 1,0 prosent til 140,50 kroner mens Aker BP falt 1,6 prosent til 154,15 kroner.

Øyvind Eriksen, Nina Jensen og Oscar Graff har blitt valgt som nye styremedlemmer i Aker Carbon Capture . I tillegg er Kjell Inge Røkke valgt som varamedlem til styret. Fra før består styret av leder Henrik O. Madsen og Kristian M. Røkke. Aksjen gikk opp 2,2 prosent og sluttet på 7,05 kroner.

Det er også verdt å merke seg at Aker Offshore Wind endte på 6,07 kroner etter en kursoppgang på 5,0 prosent. Det er en den høyeste sluttnoteringen noensinne for begge de to Røkke-selskapene.

Da de to grønne selskapene ble skilt ut av Aker Solutions i sommer var det til en verdi av henholdsvis 960 og 900 millioner kroner. Dagens sluttkurser verdsetter de to selskapene til henholdsvis 4 og 3,7 milliarder kroner.

Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling klatret 3,0 prosent til 6,90 kroner. Selskapet meldte sent tirsdag kveld at det vil hente mellom 40 og 50 millioner dollar. Videre opplyste selskapet at det er kommet til enighet med långivere og Hayfin. Dette vil gi lånefasiliteter på 595 millioner dollar og forlenge løpetiden til januar 2023.

Idex Biometrics har inngått et strategisk partnerskap og signert en intensjonsavtale med sørkoreanske Ubivelox. De første leveransene er ventet i første kvartal 2021.

Aksjen gikk opp 0,9 prosent og sluttet på 2,19 kroner.

Fearnley Securities gjentar sin kjøpsanbefaling på Quantafuel og øker ifølge TDN Direkt kursmålet fra 23,80 til 105 kroner.

«Med første olje produsert har selskapet nådd en betydelig milepæl. I tillegg til politisk medvind og nye investeringer i form av en egenkapitalinnhenting på 602 millioner kroner, har Quantafuel alle ingrediensene for å kapitalisere på sin posisjon som fremtidig markedsleder», skriver analytiker Nils Thommesen i Fearnley Securities.

Aksjen falt 3,4 prosent til 66 kroner.