Hovedindeksen er ned 0,7 prosent ved lunsj – Nel og Nordic Nanovector faller tungt

Det er mye rødt blant de tunge aksjene på Oslo Børs torsdag, og hovedindeksen er ved lunsjtider ned 0,7 prosent til 840,85 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 1,76 milliarder kroner.

Traderfavoritten Nel topper omsetningstoppen med rundt tosifret nedgang etter at selskapets viktigste forventede kunde, Nikola, stupte mer enn 25 prosent i USA onsdag. Nel har tidligere erklært at selskapet ikke påvirkes av Nikola-bråket , mens DNB Markets tror Nikolas trøbbel i USA vil kunne påvirke Nel og opererer med salgsanbefaling og et kursmål på 5 kroner. Nel-aksjen handles torsdag til rundt 15 kroner.

Equinor og Aker BP faller også, selv om oljeprisene peker oppover igjen torsdag formiddag. Brent-oljen er opp 0,7 prosent til 41,74 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp 0,7 prosent til 39,85 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 41,84 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Fjordkraft markerer seg med børsfall og høy omsetning etter Gudbrandsdal Energis store salg, som ble varslet onsdag etter børsslutt. Totalt drøyt 2 millioner aksjer ble solgt til kurs 89 kroner. Fjordkraft-aksjen handles torsdag ned til rundt prisen Gudbrandsdal Energi oppnådde, 89 kroner.

Ved børsslutt onsdag kunngjorde også Nordic Nanovector stor transaksjon. Selskapet ville gjøre en emisjon tilsvarende 20 prosent av antallet utestående aksjer i selskapet. Totalt endte selskapet med å hente 231 millioner kroner til kurs 17,50 kroner. Torsdag handles aksjen til rundt 16,90 kroner.

Ingen andre aksjer faller så mye som Nanovector-aksjen. Ayfie er ned tosifret etter sine kvartalstall tidligere torsdag.

Vow og Quantafuel , to andre traderfavoritter, går også tilbake torsdag.

Aksjene som ligger best an ved lunsjtider er Endur , Solstad Offshore , Scana og Insr Insurance Group .

Sistnevnte har steget solid den seneste tiden, etter først å ha blitt utbombet av Finanstilsynets varsel og påfølgende brannsalg til Storebrand .

I tillegg utmerker John Fredriksens tørrlastkjempe Golden Ocean Group seg positivt, mens Ocean Yield stiger forsiktig etter SpareBank 1 Markets' kjøpsanbefaling og kursmål.